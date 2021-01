Els espectacles de llums amb drons aterren a Catalunya

Espectacles de llums i colors fets amb drons teledirigits. És la proposta de Flock Drone Art, una nova empresa que ha nascut de la mà de cinc emprenedors del Baix Empordà, Osona i el Solsonès i que portarà, per primera vegada a Catalunya, un nou format de focs artificials gràcies a la unió de l’art i la tecnologia.

Amb una inversió inicial de 300.000 euros -per contractar personal, comprar material i software -, la nova companyia compta actualment amb una cinquantena de drons, però esperen “doblar o triplicar” aquest nombre al febrer, segons un dels seus impulsors, Fran Arnau. “A partir de 300 drons pots oferir més resolució i més espectacles, però també implica una logística més complicada: per enlairar-los, amb 50 drons en tens prou amb una carpa, però amb 300 necessites un camp i mig de futbol”, calcula Arnau.

Els aparells que utilitzen, segons un dels socis i també impulsor, Joan Pleixats, compten amb una tecnologia GPS especial que té una precisió “centimètrica”: “Si el dron no es col·loca on li toca, podria haver-hi col·lisions o no es veuria bé la representació que volem fer”. A més, estan equipats amb unes llums molt potents que poden oferir 16 milions de colors. I, gràcies a la unió de diverses aplicacions, poden dissenyar i programar coreografies. “Però, abans d’iniciar l’espectacle, “cal ser molt ordenat i estricte i col·locar cada dron i cada bateria a la posició on toca”, recalca Pleixats.

Si les mesures anticovid ho permeten, els impulsors esperen facturar uns 600.000 euros el 2021

Flock Drone Art-Flock significa bandada d’ocells en anglès- està impulsada per cinc emprenedors que provenen de diversos d’àmbits i que aporten coneixements diferents a través de les iniciatives empresarials que han desenvolupat fins ara: Link Produccions, empresa gironina especialitzada en serveis d’espectacle; Drone Catalunya, dedicada a la fotografia i vídeo amb drones; Mas Vinyoles Venture Factory, creadora de start-ups en el camp de les tecnologies netes, i Agrotech Geomap, especialista en el sector de la cartografia i les noves tecnologies.

Els seus impulsors fa uns dos anys que treballen en el projecte. Un dels principals esculls va ser aconseguir l’autorització governamental per oferir aquest tipus d’espectacles. “La normativa no preveia que un pilot pogués fer volar més d’un dron a la vegada, i hem de demanar permís especial per a cada espectacle que fem, amb un estudi previ per analitzar la seguretat”, assenyala Fran Arnau, que també puntualitza que sempre fan volar els aparells per sobre de zones on no viu ningú: “Busquem les parts altes de la ciutat, turons o parcs”.

La companyia havia d’estrenar les primeres exhibicions l’any passat, però l’arribada del coronavirus va obligar a suspendre tots els plans que tenien. Ara esperen que no hi hagi res que impedeixi veure les primeres exhibicions que oferiran aquesta setmana a Manresa i Sant Feliu de Guíxols amb dos espectacles nadalencs per preparar l’arribada dels Reis d’Orient. “Buscàvem fer alguna cosa bonica amb la iconografia clàssica del Nadal, amb banda sonora i sempre amb aquest punt de creativitat artística”, assegura Arnau. En el cas de la capital del Bages, faran volar els drons des d’un turó, en un espai tancat per evitar aglomeracions que es podrà veure des de qualsevol part de la ciutat. I a Sant Feliu de Guíxols els enlairaran dues vegades, des de dos indrets diferents, per aconseguir que tothom pugui veure les llums i els colors.

Així mateix, els dos socis exposen que estan tancant exhibicions amb altres ajuntaments i que estan en negociacions amb una empresa de Portugal per oferir bolos en altres països. “No només podem fer espectacles, també és una eina de promoció molt potent: a diferència de la pirotècnia clàssica, podem congelar elements al cel o fer volar un logo de 100 x 50 metres”, recalca Arnau, que també reivindica el fet que és una alternativa per oferir exhibicions amb seguretat i sense risc de contagi de covid-19. “Es poden veure des de molts punts i a més de dos quilòmetres de distància, i no deixen residus”, subratlla. Les seves previsions, si la pandèmia no ho impedeix, és facturar el 2021 uns 600.000 euros.