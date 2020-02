L’espai ‘cuqui’ per competir amb els grans del cotreball

Els grans operadors del coworking s’han convertit en un motor essencial del mercat d’oficines a Barcelona. Empreses com WeWork, Aticco, Cloudworks, Spaces o Utopicus han desembarcat amb molta força obrint espais de treball compartit en edificis d’oficines d’última generació. Durant el 2019 aquests espais flexibles de treball han gairebé triplicat la seva superfície a la capital catalana. I només durant l’últim trimestre de l’any es van tancar cinc operacions que suposen el 18% de la superfície d’oficines llogada, segons les dades de la consultora Savills Aguirre Newman.

Però amb les oficines compartides està passant com amb el turisme, en què, per competir amb els gegants del sector, han sorgit els hotels boutique, més petits, que tenen cura del disseny i mimen el client. Un exemple d’aquests espais de cotreball més cuidats és Meet BCN, un negoci sorgit de la necessitat que s’ha adaptat per fer front a la dura competència. Isabel Pérez, enginyera i emprenedora, va començar a treballar des de casa durant la crisi, però volia tenir una oficina, i va crear Meet BCN, un espai de treball compartit.

L’espai compartit basa el seu èxit en la relació quasi familiar que s’estableix entre els clients

A la zona més noble de l’Eixample, a la part alta de la rambla Catalunya, disposa de 200 metres quadrats d’un pis senyorial, restaurat i decorat amb força gust, on poden treballar quasi una trentena de persones, en taules individuals o despatxos privats. També disposen de sales de reunions i serveis com internet, recepció i telefonista.

Els clients són fidels -n’hi ha que hi han estat set anys- i aprecien el tracte que reben. “Els grans espais tenen més rotació”, explica López, mentre que “aquí hi ha més dinàmica de relació personal, tant entre els coworkers com entre ells i nosaltres, els gestors”. En la seva opinió, la clau és la relació gairebé familiar que s’estableix a l’espai de treball. “Fem comunitat”, diu.

El negoci és rendible, explica la fundadora de l’espai, que va començar amb un crèdit i capitalitzant l’atur, malgrat que pot oferir uns preus que, de mitjana, són inferiors als de les grans empreses del sector. I, a diferència dels seus grans competidors, considera que la seva oferta afavoreix molt més la relació dels seus ocupants, entre els quals hi ha advocats, representants de futbolistes o dissenyadors de joies i d’aviació, entre d’altres. Per cohesionar més les relacions, també organitza actes a les instal·lacions, tot i que no són massius com els de les multinacionals del coworking, que tenen espais amb més capacitat.

Per completar el negoci, també ofereixen serveis d’oficina virtual. Un client sense estar físicament allà pot tenir l’adreça a la rambla Catalunya, un telefonista que li agafi les trucades i llogar les sales de reunions.