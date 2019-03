L’empresa que va descobrir les mascaretes facials

Sensalia Labs s'ha convertit en l’oracle del món de les mascaretes facials. L’empresa la va fundar Puri Martínez l’any 2004 amb un producte extret d’Orient, les anomenades mascaretes tissú per la seva textura. Aquestes mascaretes són tendència a les xarxes socials i les grans marques han entrat ara en un mercat del qual Sensalia Labs és el líder des de fa 15 anys.

“«Mascaretes de què?» Els clients no s’ho creien”, explica la directora. L’any 2004 les mascaretes només s’utilitzaven en l’àmbit professional, és a dir, només les utilitzaven dermatòlegs o professionals de l’estètica. La Puri va veure una oportunitat de mercat on ningú hi veia res. “Vaig decidir fer un producte de qualitat, a un preu totalment assequible per a qualsevol, no només en àmbit professional sinó obert al públic”, explica.

Primer van fer el salt internacional. “L’empresa estava pensada per a les exportacions perquè la demanda era més present fora d’Espanya que dins”, afirma la directora general de l’empresa. Actualment, tot i que el mercat de les mascaretes facials ha augmentat durant els últims anys a Espanya, l’empresa encara exporta un 73% de la seva producció a països tant de dins com de fora d’Europa. L’altre 27% de la producció sí que es ven dins l’Estat.

L’any 2016 va ser clau per a l’empresa, ja que es van posar de moda les mascaretes de carbó, que aleshores només feien ells. Això va provocar un fort creixement dels beneficis d’aquell any i els va mantenir líders en el sector entre quatre i cinc mesos. A partir de llavors, altres fabricants van començar a fer-ne i el mercat de Sensalia Labs s’ha estabilitzat. Tant el 2017 com el 2018 van tancar amb una facturació de 3 milions. La companyia no vol dir quins beneficis va tenir l’any passat.

Des que les mascaretes tissú són la nova tendència a les xarxes socials, moltes empreses i grans marques han apostat per treure productes similars als que ven Sensalia Labs i fer-se un lloc al mercat. “La competència mai no m’ha fet por: sempre dic que tenim un client fidelitzat”, diu Puri Martínez. És per això que l’empresa no ha canviat el seu posicionament en els últims anys. Tot i així, explica que estan “innovant constantment” i que volen “treure una nova línia de sèrums i cremes”. “El més important per a nosaltres és continuar creixent”, diu.

Sensalia Labs té un públic molt variat, ja que té dues marques molt diferenciades que engloben tot el mercat: Iroha Nature i Facialderm. “Iroha segueix més les tendències del moment, és com la part més dinàmica de l’empresa; Facialderm, en canvi, és la marca més seriosa, d’àmbit més professional, i no segueix tant les modes”, comenta Puri Martínez. A més, la marca Iroha Nature és la que aporta tota la part d’innovació de l’empresa: “Ara hem tret les ampolletes roses, tal com les anomenem aquí, ja que els diners recaptats es donen a associacions internacionals de lluita contra el càncer de mama”.

Amb vint treballadors a càrrec seu, Puri Martínez ha muntat una empresa que col·labora amb diverses fundacions, com la fundació Somriures. A part, Martínez fa bandera de tenir una marca ecològica que no fa proves amb animals i que només utilitza productes naturals per crear les seves mascaretes. Segons la fundadora, una empresa d’èxit internacional no només ha de cuidar la salut del consumidor, sinó també la del treballador: “Vull que l’empresa sigui un espai de desenvolupament professional per als meus treballadors”.