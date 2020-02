L’empresa que aprofita el veto de Colau als pisos turístics per créixer

Què ha passat amb els apartaments turístics que no tenen llicència? La pressió de l’Ajuntament de Barcelona ha fet que molts propietaris hagin renunciat a les plataformes de lloguer vacacional. Però n’hi ha que han trobat en aquest fenomen un nínxol de negoci. La proptech Homyspace ha captat un bon paquet d’aquesta mena d’habitatges per derivar-los a uns altres clients: les empreses. Alguns propietaris han vist en aquesta plataforma la solució per mantenir la rendibilitat d’uns pisos que ja no poden llogar a turistes. Homyspace va néixer l’agost del 2016, però no va ser fins uns mesos després que va decidir centrar-se en el lloguer d’estades mitjanes destinat a empreses.

Segons els responsables de la firma, en els últims mesos, i coincidint amb l’aprovació del PEUAT de l’Ajuntament de Barcelona, que limita el lloguer turístic, ha augmentat un 25% l’oferta de pisos a la seva plataforma. Ángel Mayoral, conseller delegat de Homyspace, no dubta en atribuir l’augment a les traves al lloguer turístic i així l’hi han confessat els gestors d’algunes carteres d’habitatges. “Molts propietaris de pisos turístics, quan es van quedar sense llicència, només tenien dues opcions: passar al lloguer tradicional, amb els riscos d’impagaments i problemes amb els llogaters, o saltar a la nostra plataforma”. L’avantatge per al propietari, segons diu, és clar: “L’amo del pis obté una rendibilitat més alta -tot i que paga una comissió a la plataforma- que amb el lloguer tradicional, sense morositat i, normalment, amb més cura dels inquilins”.

Els amos dels pisos obtenen més ingressos llogant a empreses que amb el lloguer tradicional

L’empresa neix d’una experiència pròpia. Quan Ángel Mayoral va arribar a Barcelona per veure si li agradava la ciutat, no trobava qui li llogués un pis per només cinc mesos. Anys després va conèixer els seus socis en una trobada d’emprenedors a València. A la Universitat Politècnica d’aquella ciutat van posar en marxa la start-up, que ha trobat el seu nínxol de negoci i ara ja compta amb uns 40 treballadors i té presència, a més d’Espanya, a Portugal, França i el Regne Unit.

De moment, en ronda de finançament ja ha aconseguit al voltant d’un milió d’euros, i per a finals d’aquest any espera tancar-ne una altra que es podria acostar als dos milions, destinats a finançar la internacionalització de l’empresa.

El conseller delegat de Homyspace té molt clar que les normatives cada cop més restrictives a les principals ciutats amb el lloguer turístic juguen a favor seu. S’ha notat a Barcelona, reconeix, però també a Madrid, València, Londres i París.

El lloguer corporatiu, explica el fundador de l’empresa, té importants avantatges per als propietaris però també per a les ciutats perquè, a diferència del vacacional, no promou la gentrificació, ja que el llogater converteix el pis en casa seva, encara que només sigui per uns mesos, i els preus, malgrat ser més alts que en el lloguer tradicional, no ho són tant com en el turístic. També té avantatges sobre el lloguer a estudiants, perquè els inquilins responen davant la seva empresa, que és la que lloga, signa el contracte i paga.

Segons Mayoral, de mitjana els contractes tenen una durada de tres mesos. En el cas de Barcelona, el contracte mínim és de 32 dies, perquè no es consideri lloguer turístic. Mayoral destaca que Barcelona és la ciutat amb més pisos de la plataforma, uns 2.000 d’un total de 12.000, i genera molts contractes per l’ecosistema tecnològic, que atreu moltes empreses que necessiten traslladar personal a la capital catalana durant uns mesos. Això sí, reconeix que la suspensió del Mobile World Congress els ha afectat, amb la cancel·lació del 25% dels contractes previstos.