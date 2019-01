Els creadors catalans de l’interruptor universal

La crisi financera va impactar fort en el sector immobiliari, però també en tots aquells que es dedicaven a omplir i decorar els interiors dels habitatges. Els pares de Ramon Comelles tenien una empresa de distribució de productes de bany i ceràmiques a Cardedeu que no va resistir els estralls del 2008. Tot i així, el negoci conservava un actiu molt sucós: la distribució a Espanya de les famoses aixetes de disseny daneses Vola. Aquest va ser el detonant perquè el fill reprengués la companyia familiar fins a crear Icónico, la marca que ara ha desenvolupat una gamma d’interruptors universals. “Són compatibles amb totes les parts internes que hi ha al mercat”, assegura Comelles.

Això implica que els arquitectes ja no han de fer obra per substituir un aplic si volen canviar la part exterior d’un vell interruptor de plàstic per una de disseny d’acer inoxidable. “Era un problema que ens explicaven sempre”, explica. De fet, la seva manera d’engegar el negoci va ser aixecant telèfons per fer una base de dades d’interioristes i arquitectes de tot l’Estat durant tres anys per contactar-hi a l’hora de distribuir les seves aixetes, interruptors i manetes per a portes i finestres.

El producte el signa el dissenyador industrial català Miguel Milà, que als 88 anys continua pensant noves solucions per als problemes dels arquitectes. Els interruptors d’Icónico també introdueixen tecnologies com la impressió 3D i nous materials perquè el producte sigui més resistent a les variacions de temperatura entre hivern i estiu. A diferència de les aixetes de Vola -els models poden arribar a costar més de 1.000 euros-, els interruptors i les aixetes d’Icónico han rebaixat el ventall de preus per acostar-se a la realitat del mercat espanyol. “És el mateix públic, però ara s’ha democratitzat”, explica Comelles.

L’emprenedor s’estima més no compartir les dades de facturació, però assegura que l’últim any les vendes han crescut un 55% i que la previsió és que el 2019 s’impulsin un 40% a l’Estat (sense sumar-hi la incursió que volen fer a la resta d’Europa). Els seus competidors són gegants com Roca o Simon, a qui l’empresa de Cardedeu fa front amb una plantilla de 22 treballadors, dos rucs, uns quants paons i un ualabi. “No anem a gaires fires o esdeveniments, però ens preocupem que els arquitectes ens tinguin en compte”, diu.

Encara que el seu canal natural no és l’online, l’empresa sí que vol cuidar més la seva plataforma web com a aparador del catàleg de productes. “Paradoxalment és un mercat que continua sent molt analògic, has de trucar a l’arquitecte i fer un seguiment per entrar en els projectes”, afirma Comelles. L’emprenedor, però, hi està disposat si serveix perquè els seus interruptors arribin a les cases de París, Zuric o Berlín.