60.000 conillets d’índies per fer estudis de mercat en temps rècord

Conèixer més I millor els seus clients és una obsessió que les grans companyies ja no es poden treure del cap. Tot i així, sovint arribar al feedback dels consumidors és un camí tortuós que passa per tones de dades que cal analitzar, llargues hores de focus groups i nombroses reunions amb consultores d’estudis de mercat. Precisament, aquests tres escenaris són els que vol revertir una start-up basca que ha fet de Barcelona la seva segona llar. We Are Testers és una plataforma que ofereix a les empreses la seva comunitat de més de 60.000 usuaris perquè els facin enquestes sobre qualsevol decisió que els volti pel cap. Els resultats arriben en format exprés i es poden rebre en un termini de 3 o 4 hores.

Des d’un llançament de producte fins a la imatge que els consumidors tenen d’ells, passant per l’aspecte d’una nova pàgina web. L’aplicació vol resoldre els dubtes de les companyies gairebé a temps real. A canvi, els usuaris reben diners en forma de tokens per respondre a les preguntes, que poden bescanviar per targetes regal o traspassar al seu compte corrent. “La retribució varia en funció de la dificultat. No es recompensa igual fer un test de deu minuts que participar en un focus group de dues hores per internet”, explica el cofundador i conseller delegat de We Are Testers, Javier Turrado.

Els quatre socis fundadors es van conèixer cursant un MBA a l’escola de negocis barcelonina Esic. Allà es van adonar, quan feien el seu projecte final de màster, que no comptaven amb cap eina assequible per poder-lo testar amb usuaris sense buidar-se les butxaques. “Volíem canviar les regles i fer les enquestes amb un model més atractiu i que donés incentius tant a empreses com a consumidors”, apunta Turrado. De fet, una de les funcions que permet la plataforma és segmentar aquesta base de “provadors” a través de fins a 50variables.

En aquest últim any l’empresa ha passat per la incubadora de start-ups de Telefónica Wayra i ha aconseguit una primera ronda de finançament de 300.000 euros per impulsar el projecte, on també s’hi han sumat business angels del sector. De fet, ara es plantegen ampliar aquesta injecció, perquè hi ha altres inversors interessats en la iniciativa. De moment la plantilla és de deu treballadors, però la companyia ja pensa a ampliar-la. La previsió de l’empresa per al 2017 és aconseguir una facturació de 150.000 euros i que els usuaris arribin als 100.000 l’abril vinent. Fins ara ja han tingut com a clients empreses com Endesa, Desigual, Bankinter i l’antivirus Panda Security.

Per a Turrado, les enquestes de We Are Testers no només busquen seduir els departaments de les grans empreses, on l’eina els pot estalviar temps a l’hora de prendre decisions estratègiques del dia a dia. L’emprenedor també es vol fer un forat en l’operativa de les pimes i les start-ups, ja que creu que viuen més al marge dels estudis de mercat pel seu cost elevat.