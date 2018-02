La cola ‘catalana’ que arrasa al sud de França

-“UNE COCA-COLA, S’IL vous plaît”. -“Aquí només tenim Cat Cola, li va bé?”

La sorpresa en aquest restaurant de l’Aude, al sud de França, va ser doble per a aquest client de Barcelona: per la resposta en català del cambrer i pel producte que oferien, una ampolla de cola amb etiqueta vermella i un escut amb la senyera. La conversa va seguir fins a descobrir Brasserie Milles. Una empresa familiar instal·lada a Toluges, al Rosselló, que segons la seva web controla el 70% de la quota de mercat de refrescos a la Catalunya Nord i al sud de França.

“L’empresa va néixer el 1928 al centre de Perpinyà de la mà del meu besavi”, explica Laura Milles, l’actual directora de la companyia. “Al principi ell es dedicava a fer gasosa, amb els seus dos fills, amb l’aigua que treien de la seva font”, concreta Milles. Aquesta família catalana, originària de Gerri de la Sal, al Pallars, va començar venent el seu producte als bars i restaurants i aviat es va animar a ampliar la seva gamma. “El 1931 van incorporar la cervesa, per tenir més productes”, explica la neta, que afegeix: “Eren molt curosos amb els productes, sempre aigua de qualitat, sucre de canya i bons ingredients... Això els va donar molt de renom”.

Es van convertir en la primera empresa a distribuir la marca Coca-Cola a França després de la guerra. “A més, el meu avi també va aconseguir la distribució de l’Orangina; es va anar a trobar amb l’inventor a Marsella, que al seu torn havia comprat la fórmula a un farmacèutic espanyol -recorda Milles-. Crec que era el mateix que va inventar el Trinaranjus!”, dubta la directora.

D’aquesta manera la companyia va anar creixent, a poc a poc, fins a tenir tot el ventall de begudes del mercat. “Refrescos, vins, alcohol, cafè, cervesa, tenim tota la producció; les grans marques ens van venir a buscar, fins i tot som els distribuïdors de Damm a França”, explica Milles.

La Cat Cola apareix al seu catàleg el 2002. “Com que teníem una bona part de la quota de mercat a la Catalunya Nord vam decidir aprofitar el nostre reconeixement per desenvolupar alguns dels productes que consideràvem clau per al consum, com la cola”, admet Milles, que insisteix que el nom té a veure amb les arrels catalanes de la seva família.

“Tots els nostres productes porten els colors de Catalunya, és com una denominació d’origen de la qual ens sentim molt orgullosos”, explica Milles. La quarta generació al capdavant de la companyia manté que entre els seus valors més importants hi ha el de donar suport a Catalunya: “Entenem que la companyia fa un acte econòmic però també cultural”, matisa en un català perfecte però d’accent afrancesat. “Volem que el català es mantingui al sud de França, que es pugui estudiar, i per això també mantenim un etiquetatge bilingüe”, defensa Milles.

Amb aquesta visió, la fabricant i embotelladora de refrescos Brasserie Milles va moure una xifra de negoci de 25 milions d’euros el 2016. L’empresa encara no ha tancat els comptes del 2017 però avança que la facturació haurà pujat com a mínim un 5%, “com passa normalment cada any”.

La companyia fa gala tant dels seus números verds com dels seus orígens catalans i la seva nacionalitat francesa, i no posa cap problema a l’hora de parlar de política. De fet, tenen més preguntes que respostes: “Per als francesos és molt complicat entendre què està passant exactament, perquè en la nostra història no hi ha antagonismes”, explica Milles, que afegeix: “El que no puc entendre és que hi hagi empreses que renunciïn al seu origen per qüestions polítiques; per a mi és una mena de xantatge econòmic amb el qual no estic d’acord”, sentencia la propietària francesa de la cola catalana.