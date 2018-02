Els carters que reparteixen barres de pa calent

“Quan ja ho tens tot fet, de sobte t’adones que et falta el pa, i anar-lo a buscar és el que fa més mandra del món”. Això és exactament el que els va passar a Roberto Pomeda i Luis Miguel Amores, dos amics que un diumenge estaven de barbacoa amb la seva colla, fa 13 anys. Quan ja ho tenien tot preparat es van adonar que no volien renunciar al pa. “Va començar aquella guerra entre amics de veure qui anava a buscar-ne, i finalment ens va tocar a nosaltres”, explica Pomeda, que afegeix que mentre tornaven amb cotxe van començar a parlar de la possibilitat que una empresa et portés el pa a casa.

“«Que bonic que seria tenir una bústia on et poguessin deixar el pa ben calentet», dèiem -recorda Pomeda-; ens imaginàvem uns carters però del pa, i com que sempre havíem tingut la intenció de muntar algun negoci junts ens vam començar a moure per desenvolupar la idea”. Ells sols van dissenyar una bústia amb condicions tèrmiques especials per protegir el pa de l’exterior i mantenir-lo durant més temps com acabat de fer. Van començar amb capital propi, l’aval dels familiars i un crèdit bancari de 35.000 euros en total. Havia nascut Mundopán.

“La idea era innovar en el que ara es coneix com l’última milla en un negoci molt tradicional, que fins aleshores no havia canviat gens en molts anys”, explica Pomeda, que afegeix que “l’objectiu és que els clients tinguin el pa al mateix preu, però a domicili i resguardat de les inclemències del temps, i que quan arribin a casa al migdia només l’hagin de recollir de la bústia”.

El negoci va entrar en números verds en molt poc temps i el 2010, “ja consolidats”, es van començar a expandir a través de franquícies. Actualment tenen 40 delegacions i arriben a més de 300 municipis de tot Espanya. “Catalunya i Madrid són les dues comunitats on tenim més franquiciats, més zones de repartiment i, per tant, més clients”, explica aquest fundador, “i a més els franquiciats allà són molt actius, sobretot a la zona de Martorell”. Segons la pàgina web de la companyia, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental són tres de les comarques amb més cobertura de Mundopán.

Tretze anys després, Pomeda i Amores ja no tenen cap deute bancari i depenen només dels recursos propis per tirar endavant l’empresa. Actualment la facturació conjunta de tot el grup Mundopán arriba als quatre milions. “Sempre intentem reinvertir una part dels beneficis per millorar la web i els serveis, perquè els franquiciats ho tinguin més fàcil i els clients valorin positivament l’empresa”, explica el seu fundador, que assegura que el boca-orella encara funciona molt bé en un sector tan tradicional com el de Mundopán.

Les opcions empresarials per unir-se a aquest col·lectiu de carters del pa oscil·len entre els 20.000 i els 40.000 euros, depenent de la franquícia: “La més completa és per a forns a qui donem tota la nostra tecnologia per cobrir zones de fins a 10.000 habitatges, és a dir, la plataforma i la inversió per a un cotxe i les bústies, però també hi ha franquícies per a autònoms, per cobrir zones més petites per la meitat”, explica Pomeda.

Ara, a més, la companyia ha engegat un nou model per adaptar els forns ja existents al seu negoci i que puguin repartir a domicili amb una inversió mínima. “No volem que els forners ens vegin com la competència que els roba els clients, perquè en realitat podem treballar i créixer conjuntament”, reflexiona aquest directiu.

Pomeda admet que tot i que ells “hi van arribar abans”, els grans gegants de l’ e-commerce, amb Amazon al capdavant, els han ajudat a créixer. “Ara el consumidor està molt més acostumat a fer la comanda per internet i rebre el producte a casa en un temps molt breu”, explica Pomeda, que afegeix que això també ha animat “els forners de tota la vida, que ara també s’han decidit a modernitzar-se”.