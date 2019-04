El cànnabis ja no és tabú a les farmacèutiques catalanes

“Cannabix CBD crema és el primer producte de la marca Cannabix CBD. Es tracta d’una crema d’ús tòpic que conté com a ingredient principal cannabidiol (CBD), un fitocannabinoide que s’extreu de la planta del cànnabis i que actua sobre el sistema endocannabinoide del nostre cos proporcionant alleujament i benestar gràcies al seu efecte reconfortant”.

Aquest paràgraf, amb profusió de termes derivats de la paraula cànnabis i inclòs en la nota informativa d’Uriach per anunciar el llançament de CannabiX CBD Crema, mostra que les farmacèutiques catalanes han tombat un altre mur: el de l’ús del cànnabis per elaborar medicaments.

El cànnabis és, segons l’Organització de les Nacions Unides (ONU), la substància il·lícita més utilitzada al món. El seu ús recreatiu, al qual va consagrar la seva vida i obra Bob Marley, l’ha convertit en una substància mítica. Mentre el debat sobre la seva legalització s’encén cíclicament, la història demostra que l’atracció que sent l’home per aquesta planta va néixer fa 5.000 anys a Mongòlia, on s’utilitzava de manera recreativa i medicinal, i és difícil d’aturar.

L’historiador grec Heròdot parla de vestits fets amb cànnabis, el metge persa Avicenna ja l’esmenta al seu Cànon de medicina, Colom va ser el primer a portar-lo a Amèrica (a les veles i cordes de les embarcacions) i és en aquest continent on ha trobat alguns dels seus defensors més entusiastes. Ho eren George Washington (“Faré tot el possible per sembrar cànnabis a tot arreu”), Louis Armstrong (“És cent vegades millor que el whisky”) o Stephen King (“No només ha de ser legal, sinó que hauria de ser una indústria”).

I, en efecte, avui dia ja és una incipient indústria, tant en els usos recreatius com en els medicinals. Aquest segon ús té molt a veure amb un dels components del cànnabis, el CBD o cannabidiol, que no té efectes psicoactius però sí analgèsics o antiinflamatoris.

Això ens porta de nou a Cannabix CBD, una crema analgèsica que surt al mercat en ple boom dels usos medicinals del cànnabis. “Vam detectar una tendència mundial en aquesta direcció i vam parlar amb farmacèutics que no tenien cap producte d’aquest segment i estaven disposats a vendre’n”, expliquen fonts del departament d’innovació d’Uriach.

L’empresa que lidera Oriol Segarra es va fixar especialment en la manera com aquests productes estan triomfant a la costa est dels Estats Units, i ha dedicat poc més de nou mesos a llançar-lo al mercat. Abans, però, calia sondejar els potencials consumidors: “Vam detectar que hi havia una certa por, un cert recel, i per això creiem que és important que hi hagi al darrere un laboratori de la nostra reputació”, afegeix la veu d’aquesta companyia familiar.

El doctor Rafael Maldonado, que ha col·laborat amb el laboratori, aclareix, potser per mirar de combatre aquests recels, que el CBD no té cap efecte psicoactiu, però, en canvi, pot ser un eficaç antiinflamatori.

Uriach ha explicat que vol llançar nous medicaments a base de CBD sintètic, però aquests plans encara estan lluny. En qualsevol cas, el Cannabix CBD Crema ja és a les farmàcies, en un pas certament històric per a les farmacèutiques catalanes. En qualsevol cas, des de l’empresa rebutgen l’etiqueta de pioners en la matèria: “Hi ha farmàcies que tenen molts productes estrangers, i és possible que ja tinguin alguna cosa semblant”.

On segur que té competència la disruptiva crema analgèsica d’Uriach -que costa 15,90 euros la unitat-és als clubs cannàbics, on es venen productes similars, com ara un que s’anomena Judas Iscariote.