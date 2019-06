La caixa que et reconeix un plat de ‘fideuà’

La frase “quant és?” pot acabar sent història amb la creixent aplicació de la intel·ligència artificial en la restauració. Proppos, una start-up barcelonina, ha desenvolupat un caixer que, amb una càmera i intel·ligència artificial, reconeix els plats d’una safata i elabora el compte de manera automàtica. L’aparell, que ha entrat en l’última fase abans de començar-se a comercialitzar, està dissenyat per al sector de les col·lectivitats, és a dir, els restaurants de self-service a gran escala on es generen pics de feina com ara hospitals, seus de multinacionals i estadis.

“És un enfocament nou”, diu el conseller delegat, Nil Salomó, que assegura que a Europa no tenen de moment cap competidor. “Si anem de pressa hi ha una oportunitat al mercat europeu”, abans no hi entrin empreses xineses i nord-americanes amb productes semblants.

L’empresa té quatre treballadors i l’any passat va facturar uns 230.000 euros gràcies als clients inicials obtinguts amb la creació d’un software per al comerç, que finalment no han continuat. Així, s’ha centrat en desenvolupar el caixer, que llançarà al mercat els pròxims mesos i que espera anar adaptant per entrar gradualment en altres àmbits del comerç, com ara la moda.

L’aparell està dissenyat per rebaixar les cues en restaurants de ‘self- service’ amb pics de molta afluència

El primer avantatge de l’aparell és que es redueix el personal que es necessita en aquests moments de màxima afluència, perquè la màquina funciona amb una càmera que identifica tots els articles d’una safata, en calcula el preu i permet pagar amb targeta. En els moments de més feina, en aquests restaurant “s’hi acumula molta gent” i es creen situacions de cert “estrès” per als empleats, que han de treballar sota la pressió de reduir les cues, diu Salomó.

L’ús de la intel·ligència artificial en el cobrament permet a les empreses del sector de la restauració anar més enllà d’una reducció de personal, perquè els dona un “coneixement de dades” que fins ara no tenien, explica el cofundador de Propps. En moltes ocasions “un treballador no marca tots els productes, només marca si és un menú complet”, comenta, per la qual cosa el restaurant no pot saber què es menja exactament, mentre que amb l’aparell de Proppos es recullen els plats que es consumeixen. Amb aquestes dades, les empreses poden planificar millor les compres als proveïdors segons el que agrada als seus clients, cosa que els ajuda a reduir el malbaratament d’aliments. A més, faciliten l’elaboració d’ofertes adaptades als seus gustos.