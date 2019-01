La botiga de barri que s’ha convertit en l’empresa gurmet de fruita de Barcelona

Marc Tirabó és la tercera generació de Camarasa Fruits. L’àvia -recorda- va ser la que va obrir una petita botiga de queviures de només 50 metres quadrats l’any 1959 a la plaça Adrià, després d’arribar de Lleida a Barcelona amb el seu marit per buscar feina. Poc després es va quedar viuda i amb l’ajuda del seu fill gran de tres, que en aquells moments només tenia 14 anys -el pare del Marc-, va tirar el negoci endavant, especialitzant-se en la venda de llegums cuits i fruita de gran qualitat. Tot i que els inicis van ser durs, entre finals dels 70 i principis dels 80 van ampliar el negoci obrint una formatgeria i una fruiteria. Cada germà es va acabar quedant un establiment. El pare del Marc va optar per la fruiteria, que era al carrer Torras i Pujalt.

En poc temps va obrir-ne una altra també al districte de Sarrià - Sant Gervasi i una parada al Mercat de Galvany on per primer cop a Barcelona va començar a comercialitzar fruita tallada i pelada. “Cada cop era més important la incorporació de la dona al món laboral i les famílies tenien menys temps”, explica el Marc.

Ell s’incorpora al negoci el 2006 i només dos anys després decideixen ampliar la seva “botiga mare” adquirint per 900.000 euros el local del costat. Aquesta ampliació suposa un pas important per al negoci perquè no només els permet vendre fruita sinó també especialitzar-se en productes gurmet de tota mena. El 2012 -recorda- reben una trucada de L’Illa Diagonal, que els oferia un lloc a la planta -1 del centre comercial, l’accepten i dos anys després s’hi instal·len obrint el seu primer restaurant. “Vam fer una nova aposta. Teníem un producte de molta qualitat i van decidir transformar-lo perquè el client el conegués”, explica. L’aposta els va sortir bé si es té en compte que els va obrir portes per instal·lar dues microbotigues més a l’espai Club del Gourmet d’El Corte Inglés. La primera va ser al de Diagonal i aquest estiu passat van inaugurar la de plaça Catalunya. “Venen els nostres productes més exclusius i això ha fet que altres botigues ens sol·licitin la incorporació dels nostres productes”, explica Taribó.

Tot aquest increment de la demanda, però, els va provocar una manca d’espai a l’obrador que van solucionar adquirint-ne l’octubre passat un de nou al carrer Trinquet amb capacitat per a una vintena de treballadors. “Ens permetrà fer un nou salt en la distribució dels productes i créixer amb nous punts de venda”, assegura el Marc. De fet en el mateix obrador s’hi ha instal·lat una botiga “ take away ”.

Obrir la web corporativa per fer venda online -tenen una flota de sis furgonetes en què reparteix les comandes- i vendre menjar preparat “gurmet” en els seus establiments són els seus projectes de futur més immediats.

L’empresa compta amb una plantilla de 48 treballadors i durant l’any passat van facturar quatre milions d’euros. Les previsions és que aquest 2019 superin els 4,5 milions. “Una de les meves idees a mitjà termini és potenciar la marca per poder vendre els nostres productes a tot el món”, confessa Taribó.