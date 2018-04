El benefici empresarial de saber quin temps farà

Dels platós de televisió al món dels negocis. El meteoròleg i comunicador Alfred Rodríguez Picó ha fet un gir professional els últims quatre anys canviant simplement el seu públic objectiu. Durant més de dues dècades va fer la previsió meteorològica per a tots els ciutadans des dels mitjans de comunicació públics catalans. Ara ha fundat Taiko Meteorologia i es dedica a fer prediccions personalitzades per a grans empreses que han entès que tenir en compte el temps que farà els pot ajudar a reduir costos.

“Als ports, per exemple, els interessa saber quina alçada tindran les onades; una estació d’esquí vol preveure, normalment, quan hi haurà exactament una tempesta i si serà amb llamps, i a les energètiques els va molt bé preveure el temps perquè així saben si produiran més energia eòlica o hidràulica i això acaba determinant el preu d’aquesta energia”, explica Rodríguez Picó.

Quan plantar la collita, quin dia exacte començar la verema, quan i com traslladar una mercaderia o, simplement, quan una nevada pot dificultar la producció són qüestions que preocupen, per diferents motius, en tots els sectors d’activitat. “Els primers clients que vam tenir, ara fa dos anys, van ser precisament dues companyies energètiques”, reconeix el meteoròleg. Actualment Taiko ja té una vintena de clients, entre els quals hi ha grans empreses del país, com ara les grans cavistes, Freixenet, Codorníu, Torres i Segura Viudas; les estacions d’esquí de Baqueira Beret i la Molina; el port de la Marina de Badalona, i diverses empreses familiars del sector ramader. Rodríguez Picó i el seu soci, Román Llagostera -que abans havia sigut el gerent de Medi Ambient a l’Ajuntament de Barcelona-, ja estan tancant acords amb altres sectors i esperen acabar el 2018 amb una desena més de clients. “A les empreses de moda, per exemple, els pot fer molt de servei saber quin temps farà per saber què han de posar a l’aparador”, avança Rodríguez Picó.

Taiko també té un servei d’alertes personalitzat per a cada client, en funció de les seves necessitats, i fa estudis científics que ajuden les companyies a prendre decisions empresarials. “Vam tenir una empresa que ens va demanar assessorament per comprar uns terrenys; volien fer-hi créixer cirerers que maduressin tard”, recorda Rodríguez Picó. Els serveis oscil·len entre els 350 i els 1.000 euros al mes.

Aquest meteoròleg, però, reconeix que engegar el projecte no va ser fàcil. “Després de molts anys als mitjans, vaig agafar-me dos anys sabàtics i me’ls vaig passar bàsicament tancat a la biblioteca de la plaça Lesseps de Barcelona; primer escrivint un llibre de meteorologia per a nens, i després, estudiant i reorientant la meva trajectòria professional”, recorda.

Quan es van decidir a muntar l’empresa es van adonar del repte: “Hi ha moltes pàgines web i aplicacions que fan aquesta feina, per això vam tenir clar que havíem de començar a poc a poc i diferenciar-nos amb l’experiència i el tracte personal -explica Rodríguez Picó-. Nosaltres interpretem els models i en refem els resultats en funció del que sabem; per tant, filem més prim i, a més, tots els informes van acompanyats de textos amb consells”, afegeix. “Això ens funciona perquè d’un any a un altre han renovat pràcticament tots els clients”, afegeix Llagostera.

De moment, l’estructura de Taiko és la d’una microempresa modesta. Va començar a mitjans del 2016 amb dues persones al 25% del temps, una inversió inicial mínima, de 3.000 euros, i una aportació al circulant d’uns 10.000 més per superar possibles tensions de tresoreria. El primer any van facturar 25.000 euros, i l’any passat -el primer complert- van triplicar els resultats, fins a arribar als 75.000. “L’objectiu per a aquest any és arribar als 125.000 euros i començar a créixer”, conclou Llagostera.