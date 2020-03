La beguda americana amb aromes de la Costa Brava

Ethan Lazar i Matthew Kaplan van arribar a Barcelona el 2018 i durant quatre mesos van estar-se a la ciutat per estudiar i treballar. Nascuts a Los Angeles i amics des dels nou anys, els dos joves van aprofitar la seva estada a Catalunya per viatjar a diversos indrets de la costa dels Països Catalans, com València, Eivissa o el litoral gironí.

Malgrat la seva fascinació pel Mediterrani, al tornar als Estats Units, Lazar i Kaplan van comprovar que havien augmentat de pes durant la seva estada. És per això que van començar a reduir el consum de sucre i carbohidrats. “Teníem 21 anys i era el primer estiu que podíem beure alcohol legalment al país, però cap beguda del mercat era saludable de debò”, explica Kaplan.

Els dos amics, doncs, van optar per elaborar les seves pròpies begudes de manera casolana, amb una combinació de vodka i diverses fruites, inspirada en el litoral català. El projecte va començar a agafar impuls quan van decidir invertir-hi 5.000 dòlars per cap i presentar-lo sota el nom de Costa Brava a un concurs per a start-ups. Després de guanyar el certamen, els emprenedors van aconseguir l’assessorament d’inversors i d’empreses americanes del sector. Des d’aleshores, la marca ha obtingut “fins a 450.000 dòlars en finançament” durant l’últim estiu.

Costa Brava Cocktails produeix dos refrescos diferents, el Lemon Drop i el Vodka Cranberry, que combinen els gustos de fruites refrescants amb begudes alcohòliques. En tots dos casos, però, els refrescos es distribueixen en llauna per evitar l’ús d’envasos no reciclables. I no contenen sucre, carbohidrats ni gluten. Les begudes es produeixen en una destil·leria d’Idaho i es poden trobar en diversos comerços i restaurants a l’oest de Los Angeles.

A la ciutat nord-americana, els joves han donat a conèixer els seus refrescos després de promocionar diversos esdeveniments, com festes privades o concerts, i arribant als mil·lennials a través de les xarxes socials, el seu gran canal de difusió. “Volem crear un estil de vida entorn de la marca que hem creat”, detalla un dels fundadors.

Pel que fa als plans futurs de la companyia, Lazar i Kaplan avancen que estan negociant amb un gran distribuïdor de Califòrnia per “portar les seves begudes més enllà de Los Angeles”. Els joves també preparen obrir una botiga online i, a llarg termini, volen arribar a comercialitzar-les arreu dels Estats Units abans del 2025.