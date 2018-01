De les assegurances dentals als hospitals de mascotes

El grup Detrivall va començar fa tres dècades amb les assegurances dentals, una fórmula amb què pretenia “democratitzar i socialitzar” els serveis odontològics, explica el seu fundador, Manuel Martínez. A les acaballes de la dècada passada, el grup familiar va decidir fer un pas semblant, en aquest cas per donar cobertura sanitària als animals. Tot i la crisi, el grup havia vist que el món de les mascotes continuava creixent a Espanya. Avui hi ha 11 milions de gossos i gats censats, diu Martínez. Un mercat prou interessant i amb prou massa crítica perquè l’any 2015 el seu grup fes un altre pas en la mateixa direcció: inaugurar el seu primer hospital per a animals a Barcelona.

Des de llavors, Vetland (com es diu la iniciativa) no s’ha aturat. Poc temps després va construir dos centres més. I el 2017 va adquirir nou centres a veterinaris que volien traspassar el seu negoci perquè es jubilaven. Han invertit fins ara tres milions d’euros i aquest any n’han previst 2,6 milions més per comprar totes les clíniques que puguin, sempre que tinguin una facturació que oscil·li entre els 400.000 i els 700.000 euros anuals.

Vetland s’ha convertit en la primera cadena de veterinària al territori espanyol i s’ha diferenciat de botigues de productes animals que limiten la seva assistència mèdica a un petit consultori. Martínez està convençut d’anar en la direcció correcta. Preveu acabar l’any amb 25 centres (i duplicar la plantilla, fins als 140 treballadors) i, d’aquí cinc anys, arribar al centenar. Sense franquícies. Per fidelitzar els veterinaris hi ha oberta la possibilitat de plantejar en algun moment el repartiment d’accions de la companyia.

En el pla de negoci hi consta la creació d’una xarxa que cobreixi les ciutats de més de 200.000 habitants i el conjunt de capitals de províncies, i crear una economia d’escala prou important per fer més assequible la medicina animal. A les ciutats més grans o en llocs estratègics se situarà un hospital que pugui donar un servei integral, incloses les operacions quirúrgiques. En poblacions al voltant seu s’hi crearan clíniques més petites. I, com a complement, hi haurà unitats mòbils que es traslladaran a aquestes clíniques en casos necessaris.

“El veterinari és un enamorat de la seva professió però no té experiència de gestió, i això fa que els preus siguin alts”, explica Martínez sobre la filosofia de Vetland. Els gestors de Vetland creuen que donar formació en gestió a aquests professionals pot servir per augmentar la rendibilitat de cada centre, un punt fort al qual s’afegiria més capacitat de compra i, per tant, estalvis operatius.

El president del grup assegura que la seva xarxa de centres veterinaris vol entrar en un altre àmbit on ja hi és des de fa anys la medicina humana: la prevenció, el nínxol que acostumen a cobrir les pòlisses d’assegurances, amb programes de revisions periòdiques als animals de companyia. Vetland també es vol convertir en un servei per a les asseguradores.

La companyia ha fet fins ara totes les seves inversions amb recursos propis, sense recórrer a l’endeutament bancari. Vetland va facturar 1,5 milions d’euros el 2017, i aquest any preveu més que duplicar aquesta xifra i arribar als 3,5 milions d’euros.