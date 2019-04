L’aplicació que endevina quina malaltia tens

Quantes vegades t'has trobat malament i has utilitzat Google per solucionar els teus problemes de salut? “Segons un estudi, sis de cada deu ciutadans hi consulten els seus símptomes”, afirma Cristian Pascual, cofundador de Mediktor, la innovadora aplicació que té l’objectiu de reinventar les regles del joc en la sanitat. La companyia, dirigida també pel metge Óscar García-Esquirol, proposa canviar la manera com avaluem els nostres símptomes abans de tirar-nos a la piscina de respostes de Google o els remeis casolans que segueixen als diagnòstics exprés. Mediktor diagnostica més de 750 malalties després d’un minuciós qüestionari per aproximar el malalt al que podria passar-li. “Vam veure una oportunitat de mercat dins la sanitat i vam aconseguir desenvolupar un software que completa perfectament la primera fase de tot procés sanitari: l’avaluació de símptomes”, diu Pascual.

Els dos fundadors han creat una base de dades que en uns tres minuts t’ajuda a aproximar-te a la solució del teu problema de salut. “Ens agrada explicar que la nostra feina és donar als nostres usuaris un avís quan han de córrer per fer front al seu problema”, recalca Pascual. Amb 35.000 sinònims en els nou idiomes que l’aplicació processa, un usuari pot explicar sense termes tècnics el que li està passant i llegir la recomanació de l’empresa sobre l’especialitat del professional que hauria de visitar.

Mediktor no es defineix només com una simple aplicació d’avaluació de símptomes, sinó que els projectes dels fundadors són bastant més ambiciosos: “Tenim alguns partnerships en procés amb hospitals, un dels quals l’Hospital Clínic de Barcelona”, afirma Cristian Pascual. La seva expansió engloba, de moment, el mercat europeu i el dels Estats Units però no descarten entrar en altres mercats: “Estem tancant acords a Grècia i obrint finestres d’oportunitats en altres països”, explica l’empresari. La companyia, que té la seva seu al hub d’innovació del centre modernista de l’Hospital de Sant Pau, va tancar una ronda de finançament de tres milions d’euros el 2018 que els va permetre obrir la seva segona oficina, aquest cop a Nova York, on tenen tres dels seus 22 treballadors.

“De la ronda no només ens en vam emportar els diners, sinó molts contactes que després van voler saber molt més del nostre projecte”, afirma Pascual, que no ha volgut revelar cap mena d’informació sobre aquestes noves aliances. L’any passat l’empresa va obtenir una facturació de mig milió d’euros que no va servir, segons el directiu, per obtenir beneficis: “Segons el que hem calculat, l’any que ve arribarem al break-even ”, afirma. El directiu espera que durant el 2019 els ingressos s’igualin a les despeses i, per tant, no tinguin pèrdues com fins ara per poder aprofundir en la seva internacionalització.

Una de les apostes que ha fet Mediktor i que més han impulsat la seva trajectòria és el seu negoci business to business, treballant per millorar la tasca avaluativa en altres empreses sanitàries, com per exemple l’empresa d’assegurances DKV, amb qui tenen un conveni en què Mediktor dicta, a partir dels símptomes que explica l’usuari, quin és l’especialista que hauria de visitar. Segons l’empresari, “el 60% dels usuaris de Digital Doctor (DKV) afirmen que no necessiten més atenció mèdica després de veure els resultats de la seva cerca, mentre que l’altre 40% declara que gràcies a les recomanacions visita l’especialista adequat”.

Aquest software ja està instal·lat en quatre hospitals europeus on ja s’utilitza el seu mètode: “El que més ha impulsat la nostra empresa és la falta de competència directa que tenim”, explica Pascual. Mediktor va testar la seva metodologia en pacients reals en un estudi que van fer amb l’Hospital Clínic de Barcelona. “L’estudi va revelar que la nostra aplicació encertava un 91,3% dels casos que ens plantejaven els pacients”, afirma el fundador.

“No ens volem aturar”, afegeix Cristian Pascual. Lluny de voler convertir-se en una aplicació més, l’empresa està apostant per integrar-se en el sector de la sanitat: “És un sector molt envellit i complicat de canviar”, es lamenta el fundador. Tot i això l’empresari assegura que s’estan fent un lloc en la sanitat: “Hem deixat clar que no som una joguina, a Europa ja som reconeguts com un medical device de classe 1 [classificació que el sector atorga a les empreses mèdiques amb un baix risc per als pacients] i volem seguir avançant”.