L’ampolla que fa passar la set a Pedro Sánchez no genera residus

En campanya, qualsevol gest, peça de roba o marca que acompanya un candidat és susceptible de ser analitzat en clau política. En el debat de TVE per a les eleccions generals, el líder de Podem, Pablo Iglesias, portava un jersei de la marca 198, una firma republicana, d’esquerres i de producció sostenible. En el cas de Pedro Sánchez, l’atenció no es va posar en la moda. El president electe espanyol es va deixar veure en un míting a València amb una ampolla de Closca, una empresa de la ciutat que s’ha convertit en estendard de la lluita contra el consum de plàstic. Es tracta d’un recipient de vidre i silicona reutilitzable que es pot lligar a la motxilla o a la bicicleta gràcies a una banda magnètica i que incorpora un infusionador per barrejar l’aigua amb te o fruita.

Però aquesta marca no es reivindica amb un sol producte. “No som una empresa de disseny sinó que el fem servir com a llenguatge”, explica Carlos Ferrando, el seu fundador. Defensa que les firmes del futur ja no se segmentaran pel que fabriquen sinó per les actituds que representen. Per a Closca, el focus està posat en “les persones que no tenen por del canvi” en àmbits com la mobilitat o la reducció de residus. I aquest concepte abstracte es va materialitzar en un casc de bicicleta per convertir aquest element de seguretat en un accessori de disseny. “No volíem un casc sinó una icona. Podria haver estat qualsevol altre objecte”, assegura Ferrando. El disseny permet reduir un 50% la mida del casc quan l’usuari no el fa servir -“És tan estret com un llibre”- i porta incorporat un xip NFC que permet, per exemple, connectar amb el mòbil i trucar al contacte d’emergència en cas que el ciclista tingui un accident.

Ara aquest invent patentat es pot trobar a les botigues d’alguns dels museus d’art contemporari més prestigiosos, com el MoMA, el Guggenheim de Nova York (el casc està inspirat en aquest edifici)i el Centre Pompidou. Els cascos de Closca també s’han fet un lloc als prestatges de les cadenes preferides dels enamorats del disseny funcional com Uniqlo, The Conran Shop i Breuninger.

Ferrando riu quan recorda que la primera pluja d’idees va arribar -“Com moltes coses que passen a València”- fent un arròs del senyoret a la platja de la Patacona el 2013. “L’any 1996 em deien que era un nàufrag perquè no tenia cotxe i anava amb bicicleta. Afortunadament ha canviat molt tot”, raona. Ell mateix es va sorprendre de veure per les xarxes socials una fotografia de Pedro Sánchez fent servir l’ampolla de Closca entre discursos electorals. “No sabíem que era client”, diu.

El pròxim combat del disseny activista de la companyia és el plàstic. Amb el recipient, l’empresa també llançarà una aplicació que situa en un mapa més de 215.000 fonts públiques al món perquè l’usuari les faci servir per reomplir l’ampolla. Per a l’emprenedor, d’aquí uns anys el mal hàbit de consumir plàstic estarà igual de mal vist que “fumar davant d’un nen petit”. “Quan saps que, en un 81% de probabilitats, un glop d’aigua li costa al planeta una ampolla, veus que això no té sentit”, apunta Ferrando.

L’emprenedor vol generar un “moviment” a través del qual les persones rebin punts per beure en una font amb la seva pròpia ampolla en lloc de passar per la botiga i comprar-ne una de plàstic. El sistema els permetrà canviar-los per regals o descomptes en serveis promocionats per les marques que se sumin a la plataforma. Per ara, l’empresa ha tancat un acord amb Google per fer un projecte a Europa, ha colat les seves ampolles a les botigues de Moleskine i està en contacte amb l’Ajuntament de Shenzhen per convertir en un joc l’hàbit de beure aigua a les fonts públiques.

El següent pas en la filosofia de Closca és dissenyar la seva pròpia font perquè es pugui instal·lar dins de botigues i empreses. “És un coming soon ”, diu Ferrando. L’emprenedor afirma que fins ara ha venut 100.000 cascos de bicicleta i entre 50.000 i 60.000 ampolles, uns productes que es mouen entre els 40 i els 120 euros. El 2018 tots dos productes van generar uns ingressos d’1,2 milions d’euros per a Closca, mentre que per a aquest any la previsió es multiplica gairebé per tres: 3,5 milions d’euros de facturació. De moment l’equip ja suma una vintena de persones a la seva seu de la Universitat Politècnica de València i té oficines a Nova York i a la Xina: “El 85% del que venem va fora d’Espanya”.