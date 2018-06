Un airbag per a ciclistes que es pot acoblar a qualsevol casc de bicicleta

“Cap país europeu obliga a fer ús del casc. Està demostrat que no soluciona res per a un ús quotidià de la bicicleta”. És una de les moltes opinions que recull un sondeig elaborat el 2014 pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP). L’enquesta revelava que vuit de cada deu ciclistes a Catalunya consideren que portar casc no hauria de ser obligatori. No obstant això, la sinistralitat de les bicicletes a les grans ciutats com Barcelona no ha fet més que créixer els darrers anys. L’ús del casc per augmentar la seguretat dels ciclistes és una mesura que, de moment, no té gaire suport, però uns joves emprenedors establerts a Mataró pretenen canviar aquesta tendència.

Amb el nom d’Evix, estan dissenyant un sistema d’airbag que es podrà acoblar a qualsevol casc de bicicleta. Per raons legals -estan en procés de registrar la patent-, Evix no pot revelar quines parts del cos protegirà aquest dispositiu, però asseguren que “l’han dissenyat els usuaris”. Tal com explica Marc Millet, un dels socis fundadors d’Evix, la seva idea final és lleugerament diferent de l’original. “Volíem protegir una zona del cos, però vam parlar amb experts de l’Institut Guttmann i ens van recomanar que modifiquéssim el disseny”, recorda Millet.

El projecte ja porta un any i tres mesos en marxa, i els tres emprenedors confien constituir-se com a empresa abans del desembre. Precisament ara que estan en els últims compassos per fer el salt al món empresarial, l’equip d’Evix visitarà Silicon Valley per acabar de polir els últims detalls de la seva idea. És el premi que van obtenir com a guanyadors del certamen Explorer Space celebrat al Tecnocampus de Mataró, un guardó que els pot portar a percebre fins a 30.000 euros per accelerar la seva idea.

Aquesta quantitat cobriria una part significativa dels costos inicials del projecte, que des d’Evix xifren en 200.000 euros. Per captar aquesta quantitat tenen previst llençar una campanya de micromecenatge i una ronda d’inversió de cara al gener. “Sabem que és complicat d’aconseguir, però tenint en compte que es tracta d’un producte de seguretat que pot salvar vides, ens sentim optimistes”, apunta Millet.

Malgrat ser una empresa totalment nova, Evix té un pla de futur molt clar. Vendre entre 500 i 700 airbags el primer any -a un preu que se situaria entre 80 i 100 euros-“seria tot un èxit”, reconeix Millet. Internacionalitzar-se també forma part dels seus plans, i confien arribar a aquesta etapa. “Creiem que hem tingut la sort d’aparèixer en el moment indicat”, comenten des d’Evix, i consideren que la gent cada cop pren més consciència de la seguretat sobre la bici.

Evix es pot convertir en l’empresa que, finalment, aconseguirà remoure consciències i salvar vides. L’any passat van morir vuit ciclistes a les carreteres catalanes. El seu airbag potser ajudarà a rebaixar la xifra.