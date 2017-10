Vols llogar un Ferrari per minuts a Barcelona?

La marca de cotxes esportius de luxe per excel·lència és Ferrari. Amb una història carregada de triomfs a la Fórmula 1, la companyia del Cavallino Rampante és un referent en el món automobilístic. Per a alguns, posar-se al volant d’un dels seus models s’ha convertit, fins i tot, en un somni. Però són moltes les butxaques que no es poden permetre dilapidar centenars de milers d’euros -o no estan disposades a fer-ho- per posseir un motor i una carrosseria que sobrepassen els 260 quilòmetres per hora. Llogar vehicles d’alta gamma també requereix un desemborsament considerable que, en moltes ocasions, arriba en forma de regal d’aniversari gràcies a un pot comú amb la colla d’amics.

A mitjans de novembre, però, un nou servei aterrarà a Barcelona per fer més assequible aquest desig. L’empresa Outo, dedicada al lloguer de motos en línia, permetrà que els usuaris de la seva plataforma també puguin llogar un Ferrari per minuts a un preu bastant més econòmic que la resta de companyies especialitzades en el lloguer de cotxes de luxe. A través del mateix procés que s’utilitza per llogar una moto, els usuaris de la plataforma poden reservar un dels dos models de Ferrari de què Outo disposa. Es tracta dels models F355 Spider (l’automòbil de dues places que apareix a la foto) i el Ferrari California, un model de quatre places.

Llogar un Ferrari a aquesta empresa barcelonina costa 3 euros per minut, més 5 euros per cada quilòmetre recorregut. Així, una volta d’una hora per la capital catalana costa al voltant de 280 euros (180 pel temps i uns 100 euros per un recorregut de 20 quilòmetres), un import que queda lluny dels més de 2.000 euros que demanen empreses especialitzades en el lloguer d’automòbils de luxe. Els usuaris han de recollir el vehicle prop de la Sagrada Família. No obstant, l’empresa també ofereix un servei per fer arribar el vehicle fins a la porta del client (costa 29 euros). A part, Outo també ofereix diversos packs amb preus tancats: inclouen ofertes com un viatge d’anada i tornada a l’aeroport, a congressos o a qualsevol restaurant de la ciutat.

A més, Outo no demana al client que deixi un dipòsit per si el cotxe pateix qualsevol tipus de desperfecte. “Tenim un acord amb Zurich perquè els nostres vehicles estiguin assegurats a tot risc”, explica Alejandro Martín, director general d’Outo.

Però no només Ferrari serà una de les marques de prestigi que s’incorporaran a l’oferta d’Outo. Paral·lelament al seu negoci de lloguer de vehicles a dues rodes, l’empresa barcelonina també oferirà la possibilitat de llogar motos Harley Davidson. El procediment per gaudir temporalment d’una d’aquestes motos és el mateix que amb la resta de vehicles: se sol·licita a través de la plataforma, es comprova la disponibilitat de la motocicleta i finalment es condueix. Llogar una Harley val, en aquest cas, 0,5 euros per minut, “un preu més que correcte”, opina Martín.

A part d’aquestes dues noves línies, la gran aposta d’Outo segueix sent el lloguer de ciclomotors a Barcelona. De fet, l’empresa espera ampliar la seva flota a 175 unitats abans que acabi l’any. Però l’aposta més revolucionària d’aquesta start-up té com a objectiu convertir-se en la primera empresa que ofereixi un servei de motosharing real. Els mateixos usuaris de la plataforma -que actualment compta amb 10.000 persones registrades- podran cedir els seus vehicles per compartir-los o llogar-los a tercers. Per entrar a formar part d’aquesta comunitat, cada propietari ha de demostrar que és el titular del vehicle i tenir la ITV en regla. “No posem límits a l’antiguitat, perquè s’espera que els usuaris comparteixin des de motos clàssiques, com una Bultaco, fins a modernes, com una BMW”, comenta Martín. El 70% dels beneficis de cada trajecte complert aniran destinats directament a l’usuari. Outo estima que cada propietari podrà ingressar al voltant de 300 euros cada mes per aquesta activitat. Perquè la idea funcioni, Outo necessitaria comptar amb 1.000 propietaris dins la plataforma a finals d’any, moment en què la firma vol impulsar el lloguer de motos entre particulars. La xifra és “assumbile”, segons Martín.

Outo ofereix de motos que gairebé no arriben a 50 km/h a Ferraris sense cap tipus de limitació (de motor). Una empresa de contrastos per tenir satisfet qualsevol tipus de client.