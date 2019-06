Tres softwares catalans per gestionar la jornada laboral

L’obligatorietat de fitxar a la feina ha provocat una allau de noves aplicacions per gestionar els horaris dels empleats. Tres d’aquestes aplicacions han sigut elaborades per companyies amb seu a Catalunya, i van des d’una simple eina de control del temps fins a plataformes que abarquen tota la relació laboral entre treballadors i companyies.

En el cas de Payfit, l’opció triada és fer una gestió completa dels recursos humans de la companyia a través d’una única plataforma, amb una subscripció mensual. La plataforma està dissenyada per “ajudar a digitalitzar-se” a empreses petites i mitjanes, explica Carlos Basso, cap de producte de l’empresa.

Amb l’obligatorietat de registrar els horaris dels treballadors, la plataforma ha inclòs també la gestió d’horaris, a la qual poden accedir els mateixos empleats. Aquesta opció s’afegeix a la gestió de nòmines, vacances, despeses i baixes. Els responsables de recursos humans poden utilitzar el programa per crear tots aquest documents, que el programa genera automàticament d’acord amb la informació que té de cada empleat.

Payfit és una start-up francesa, però l’any passat va decidir obrir la seva filial espanyola a Barcelona precisament per l’ecosistema de noves empreses tecnològiques, que els facilita trobar nous clients i, alhora, captar talent.

Això no obstant, malgrat el seu component tecnològic, el fet d’oferir solucions en diversos aspectes de la gestió de personal fa que una gran part dels seus 20 empleats siguin experts en la legislació espanyola i hagin de crear un producte específic adaptat a la normativa d’aquí.

Igual que Payfit, Robotics permet una gestió completa de tots els aspectes relacionats amb el personal. Aquesta companyia sabadellenca és la que porta més anys dedicant-se a la gestió d’horaris i ofereix quatre productes adaptats a la mida de la companyia.

El seu director, David Arderiu, assegura que “l’embolcall” pot ser el mateix en diverses plataformes creades per empreses diferents, però que després es diferencien segons el que ofereixen. Els softwares de Robotics estan dissenyats per gestionar tota la relació entre empleat i empresa, però, segons el model contractat, s’ofereixen més o menys funcions.

Darrerament, a més, l’empresa ha llançat un software gratuït per a microempreses. “No ens costava res fer una plataforma gratuïta”, explica Arderiu. Segons el directiu, Robotics ha ofert aquest programa gratuït per ajudar les empreses que tenen entre 2 i 30 treballadors, per una qüestió d’imatge i perquè els “sabia greu” que noves companyies aprofitessin el canvi legal per treure diners a les pimes.

Woffu, a diferència de les altres dues companyies, no permet una gestió completa de tots els aspectes relacionats amb el personal, sinó que està dissenyat per “estalviar temps”, explica Laia Hernando, cap d’operacions de la start-up barcelonina. “La gestió de temps és el nostre core i és en el que som experts. No ens volem descentrar”, afegeix Hernando.

El que Woffu ven als seus clients és una reducció de les “friccions” entre els empleats i els caps a l’hora de gestionar “les presències i les absències” dels treballadors a l’empresa. Això suposa una plataforma en què treballador i empresa controlen el seu temps, tant de treball com fora de la feina, per exemple en els casos de vacances o baixes. Segons Hernando, amb un control horari no n’hi ha prou i cal també un gestor d’absències si es volen evitar incidències.

El treballador pot marcar quan arriba i surt del seu lloc de treball i quan fa vacances, i l’empresa ho pot controlar. No obstant, Woffu no permet fer una nòmina. “Si el gestor et fa la nòmina te l’enviem” a través de la plataforma, explica Hernando, i a la plataforma l’empleat pot consultar totes les que ha cobrat. L’objectiu, però, és minimitzar el temps que perd el treballador buscant-la al correu electrònic, no pas convertir-se en una plataforma de recursos humans.

Segons Arderiu, “encara som al Far West” pel que fa a la gestió dels horaris dels treballadors, ja que en moltes empreses no hi havia cap control. La nova normativa s’ha fet “de pressa i malament” i ha deixat molts empresaris descontents -diu el director de Robotics-, però permetrà fer “la reflexió” sobre com funcionen els horaris laborals. “S’ha de seguir canviant la cultura del presentisme”, conclou.