La Thermomix per a mascotes: el teu gos vol menjar calent

Verdures barrejades amb pollastre deshidratat, sense additius ni conservants. És una de les cinc receptes que es comercialitzaran en sacs petits i que es poden cuinar a la Kibus Petcare, una mena de Thermomix de la mida d’una màquina de cafè pensada per fer diàriament menjar calent per a gats i gossos. La idea és d’una start-up d’Igualada fundada per tres socis que es començarà a vendre després de l’estiu per internet, en botigues d’animals i en clíniques especialitzades. “És una alternativa als productes com el pinso i les llaunes -que poden estar processats o tenir subproductes- o al menjar casolà, que requereix temps i dedicació diària”, explica un dels seus fundadors, Albert Icart.

Funciona de manera semblant a una Nespresso. La màquina té un dipòsit d’aigua que s’ha d’omplir un cop a la setmana i s’hi introdueix el menjar deshidratat. Se selecciona la dosi que es vol en funció de si és un gat o un gos, i del seu pes. El mateix electrodomèstic s’encarrega de dosificar l’aliment i l’aigua que necessita per rehidratar la dosi seleccionada i escalfar-la a 38 graus. Quan el menjar està a punt, sona un senyal acústic i en surt un recipient amb la ració i un abeurador. “Es pot programar per cuinar a una hora concreta i el nombre d’àpats que se li vulgui donar a l’animal. Així pot menjar sense la necessitat que hi hagi el propietari”, diu Icart.

La idea va sorgir del moviment Pet Parents, molt estès als Estats Units i que aposta perquè els animals, que són considerats un membre més de la família, segueixin una bona alimentació. “Les receptes barregen vegetals i proteïna amb ingredients com arròs, pollastre, carbassa, salmó, poma o patata, tant per a cadells com per a animals adults”, explica Icart. La fórmula explota els beneficis d’aliments no processats, fet que -afegeix- pot allargar fins a un 30% l’esperança de vida de les mascotes i reduir les possibilitats de patir malalties com ara càncers.

A escala mundial les vendes de productes d’alimentació per a animals superen els 80.000 milions d’euros. “A més, el 38% de les mascotes s’alimenten amb menjar cuinat diàriament pels seus propietaris”, exposa el directiu. La start-up ha rebut una ajuda de 75.000 euros d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat. Per finançar la primera línia de producció farà una campanya de micromecenatge per aconseguir 100.000 euros, i les vendes se centraran a Espanya. “Els Estats Units també seran un mercat molt interessant”, diu Icart.