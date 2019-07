Som-hi passa de reformar pisos a aixecar promocions

Deu promocions en marxa i una facturació prevista el 2019 de 45 milions, el doble que l’any passat, és la realitat de Som-hi, una petita constructora fundada per Manel Real que va decidir fer el salt a la promoció d’habitatges. Ara ja busca solars per expandir-se al País Valencià, les Illes Balears i Madrid. Manel Real té una història al darrere. Va treballar com a executiu de moltes empreses, entre les quals les principals constructores catalanes. Però la crisi va arrasar el sector i va decidir establir-se pel seu compte.

Primer es va dedicar a les reformes i després a les rehabilitacions. Però va decidir ampliar el negoci i el 2015 va fer la seva primera promoció d’habitatges a Sant Cugat del Vallès. L’empresa és seva al 100%, però per a cada promoció es crear una societat independent en què entra algun soci financer. Les seves promocions són a l’àrea metropolitana: Sant Cugat, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet... I alguna en municipis una mica més allunyats, com Vilassar de Mar, Granollers i Llavaneres. Barcelona queda fora dels seus plans perquè no hi ha sòl i perquè l’obligació de destinar el 30% de les promocions a pisos socials “les fa inviables”, diu.

Segons Manel Real, l’aixeta del crèdit encara és bastant limitada. Les entitats no financen el sòl i, en el cas de la construcció, en financen aproximadament el 70% quan ja està compromesa la venda sobre plànol del 50% dels pisos! Amb el 30% de pisos socials “els números no surten”, diu.

El bancs donen més facilitat de finançament a les promocions de la resta de l’Estat que a les catalanes

Catalunya rep, a més, un tracte diferent a l’hora d’obtenir finançament bancari per a les promocions d’habitatge, segons Real. Així com a Catalunya el màxim que financen els bancs és el 70% de l’obra, en altres llocs d’Espanya els mateixos bancs arriben a finançar-ne fins al 85% o el 90% i, de vegades, una part del sòl. Un comportament de les entitats que el promotor atribueix a motius polítics.

Actualment, Som-hi té una plantilla de 23 empleats. L’empresa s’ha centrat en unes promocions d’habitatges destinades a famílies de nivell mitjà-alt. Així, la promoció mitjana de la companyia és d’uns 14 habitatges amb una inversió d’uns 3,5 milions d’euros. La gran majoria dels immobles són pisos de tres i quatre habitacions, perquè el comprador objectiu és una família tipus, encara que de vegades en surt algun de dues habitacions.

“Sempre hi posem piscina”, indica Manel Real, com un element que mostra cap a quin públic van dirigits els seus pisos. A més, permet al comprador personalitzar l’habitatge, per exemple amb aspectes com el terra, els banys i els equipaments i electrodomèstics de la cuina.