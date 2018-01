Salvar les sobres per sopar de restaurant a preu de saldo

Amanida i pizza per cinc euros. O un primer plat, una focaccia dolça i un suc de fruites natural per tres euros. Són menús complets i barats que es poden comprar avui mateix per sopar, perquè són excedents de bars i restaurants que, si no es venen a última hora del dia, acabaran a les escombraries. “El nostre objectiu és salvar aquest menjar, que de vegades està pràcticament acabat de fer”, explica Eva Jorge, la creadora de la iniciativa We Save Eat. Aquesta catalana ha desenvolupat una aplicació que ajuda les famílies més vulnerables a trobar aliments de restaurant a bon preu i, alhora, les pimes a evitar el malbaratament de menjar.

A través del telèfon mòbil, aquesta aplicació posa a la venda els excedents de restaurants, forns de pa i bars amb descomptes que arriben al 70% del seu preu original. Jorge va començar el projecte ara fa un any. “Vam crear l’empresa el gener del 2017, gràcies a una idea del meu fill per a un treball escolar, i vam fer el llançament al setembre”, recorda Jorge. Des d’aleshores, aquesta emprenedora combina la seva feina en una multinacional de productes de neteja amb la lluita contra el malbaratament. “Quan vaig començar estava en una època de la meva vida en què tenia la necessitat d’aplicar els meus coneixements a un vessant social”, explica Jorge.

De retruc, però, la seva iniciativa també ha obert una porta important a les empreses de restauració per gestionar els seus excedents. “La posada en marxa va ser un boom -diu-. En tres mesos vam aconseguir 75 locals i 16.000 descàrregues”. La majoria de clients, segons Jorge, “són jubilats i estudiants que comparteixen pis; famílies, en definitiva, que ingressen poc i que per tres euros aconsegueixen un sopar de restaurant i encara els sobra alguna cosa per al tàper de l’endemà”.

Des del mes de gener també treballen amb deu locals a Madrid, un a Saragossa i un altre a Granollers. “Ara el que em falta és temps per anar fent porta freda, restaurant a restaurant, per explicar-los què fem”, admet l’empresària.

“Les pimes que entren a We Save Eat entren a formar part d’una comunitat amb bona reputació”, explica Jorge. A més, aparèixer a l’aplicació és gratuït per a les empreses. “Té un risc empresarial zero i els serveix com un altre canal per publicitar-se”, afegeix. D’aquesta manera també aconsegueixen donar una sortida als excedents, amb els quals generen ingressos. “El més important, però, és que deixen de malbaratar aliments”, insisteix Jorge.

A canvi, l’aplicació es queda un 40% de la transacció. “Per un lot de menjar de 3 euros, nosaltres ens en quedem 1,20 i l’empresa ingressa 1,80 euros”, explica la creadora de l’aplicació. La iniciativa fins ara s’ha finançat amb 50.000 euros de capital privat i ja busca inversors. “Estem estudiant fer la primera ronda d’inversió la segona meitat de l’any”, explica Jorge, que té l’objectiu de captar 200.000 euros per formar un equip de comercials que tanquin acords amb més locals i expandir-se per Espanya i Portugal. Jorge assegura que l’objectiu final val la pena, tant per als usuaris com per a les empreses d’alimentació, i ja ultima alguns acords amb grans cadenes de distribució i restauració que, segons diu, farien créixer el seu projecte exponencialment.