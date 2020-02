Sabons i xampús barcelonins responsables amb el medi ambient

Malgrat ser productes amb un fort component químic, els cosmètics i els sabons també poden ser sostenibles. Així ho expliquen els dos fundadors de WaiWai, una start-up barcelonina que ven per internet productes d’higiene i bellesa ecològicament responsables.

Javier Sánchez i Javier Gándara es van conèixer en un acte per a emprenedors i, a part del desig de crear el seu propi projecte empresarial, van trobar que tenien en comú la preocupació per l’impacte mediambiental del consum. “Ens vam adonar que sabíem on podíem ajudar”, diu Sánchez.

WaiWai ven sabons, condicionadors, cosmètics i accessoris per a la higiene personal elaborats amb productes totalment naturals i amb un impacte mediambiental mínim. Els creadors de la companyia eren conscients que el consum de productes sostenibles no acostuma a estar a l’abast de totes les butxaques, així que utilitzen la seva plataforma online per reduir els intermediaris -com per exemple les cadenes de supermercats- i, d’aquesta manera, poder ajustar els preus. “Volíem democratitzar l’accés a aquest tipus de productes”, afegeix Sánchez.

L’empresa ven productes fets amb ingredients naturals i amb ‘packagings’ sostenibles

Un dels arguments de venda de WaiWai és que els seus productes fan servir packaging sostenible i biodegradable, amb l’objectiu de reduir “la quantitat de plàstic que utilitzem en el nostre dia a dia”. “Els xampús són un 85% o més d’aigua, així que s’està pagant per envasar aigua”, posa d’exemple Sánchez. Els productes per als cabells (condicionadors i xampús) i els sabons de dutxa de WaiWai són sòlids, com una pastilla de sabó per a les mans de tota la vida. Així estalvien costos de transport (el producte pesa menys) i de producció.

Aquest any l'empresa ha quedat segona en un concurs de start-ups organitzat per la gestora de centres comercials Unibail-Rodamco, i ara podrà obrir la seva primera botiga física en un dels centres comercials de la multinacional a Espanya. “Tenim previst executar el premi al novembre, i tot apunta que obrirem la botiga a Barcelona”, diu Sánchez.

L’empresa, tot i tenir només un any, va tancar el 2019 amb 225.00 euros de facturació, una xifra que es planteja triplicar aquest 2020. Sánchez destaca la bona valoració dels seus productes, així que concentraran el creixement en oferir nous productes d’higiene personal, sobretot sabons i xampús naturals. La companyia va començar com un projecte de dos socis, però actualment ha incorporat una nova persona a l’equip fundador i treballa amb tres col·laboradors externs.