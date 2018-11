Royalverd, de la Garrotxa a Maracanã

l’Atlètic i el Barça van disputar ahir un partit transcendental de cara a les seves aspiracions al títol de Lliga. I l’escenari, el Wanda Metropolitano, tenia tots els al·licients propis d’un partit d’alta volada. Griezmann i Messi liderant els dos onzes de gala, un estadi ple de gom a gom i fins i tot una gespa per estrenar. Els jugadors van posar-hi l’espectacle; Royalverd, el terreny de joc.

Aquesta empresa situada a la Garrotxa es dedica des del 2003 a la instal·lació i manteniment de gespa als camps de futbol de l’elit espanyola. El seu projecte està més que consolidat, però ni el seu fundador i actual director general, Eudald Morera, s’esperava aquesta progressió. “En el nostre pla de negoci no ens vam plantejar arribar a una gran facturació; l’objectiu inicial era treballar en un entorn més proper”, reconeix Morera. Desviar-se de la idea inicial no sembla que els hagi anat malament. Avui dia gestionen la gespa de la meitat dels equips de Primera Divisió i alguns clubs de la categoria de plata. Entre els seus clients més destacats hi ha l’Espanyol, el Girona o el Celta de Vigo, tot i que també han passat per les seves mans autèntics gegants com el Barça. Morera manifesta que l’empresa no pretén assolir el 100% de la quota de mercat, tot i que, si s’ho proposés, ho tindria força complicat. “Tenim de client el Betis però no el Sevilla; ens encarreguem de l’Atlètic però no del Madrid”, explica. La rivalitat d’alguns clubs arriba fins i tot a aquests aspectes.

A banda de la seva presència al mercat estatal, Royalverd també va decidir fer les Amèriques ara fa quatre anys. Tot plegat “gràcies” a la crisi. “Si no hagués arribat ens hauríem instal·lat en una zona de confort”, apunta Morera. “Vam veure que potser valia la pena agafar la maleta de les il·lusions i provar d’internacionalitzar-nos”, comenta ara el directiu. Penetrar en altres mercats amb lligues d’alt nivell era complicat. El seu objectiu era una competició internacional, i allà va sonar la flauta. Al Mundial del Brasil, celebrat l’any 2014, van entrar-hi per la porta gran. Després d’aliar-se amb l’empresa local Greenleaf, el grup garrotxí va ser l’encarregat de posar la gespa de set dels 12 estadis on es va celebrar la fase final de la competició. Entre ells, la cirereta del pastís: l’estadi de Maracanã.

“L’experiència va servir per entendre que érem millors del que ens pensàvem”, admet Morera. L’entrada a l’escenari mundialista també va obrir noves portes a la marca. A hores d’ara Royalverd ja ha iniciat les converses per ser el un dels proveïdors de gespa del Mundial 2026, que se celebrarà als Estats Units, el Canadà i Mèxic. A més, la firma ja té adjudicada la instal·lació i manteniment de cinc camps de cara al pròxim Mundial de Qatar.

L’empresa va facturar 9,4 milions d’euros el 2017 i preveu que les vendes pugin fins als 12 milions aquest exercici, una progressió que s’ha mantingut ininterrompudament els últims cinc anys. A banda de l’aterratge a nous mercats, la millora en els resultats de Royalverd s’explica per la seva inversió en noves tecnologies.

Fins ara la companyia tenia una plantació a la zona de Bordeus, on creix la gespa que es planta als camps de futbol. La seva seu central està situada a les Preses i té una petita instal·lació a Verges (Baix Empordà) destinada a treballs menors de jardineria tradicional. Fa poc, però, la societat va afegir una instal·lació puntera en el sector dins la seva cartera d’actius. A la Vall d’en Bas s’ha aixecat un centre d’investigació que permet avaluar el rendiment de nous models de gespa, formar els empleats i acollir equips professionals perquè entrenin sobre el nou terreny de joc. És precisament en aquest espai on s’està desenvolupant un nou model de gespa híbrida (meitat natural meitat artificial) pel qual aposten cada vegada més equips de Primera. De fet, el partit d’ahir al Wanda es va disputar sobre aquesta nova superfície.

“Amb la gespa híbrida, el terreny no s’aixeca”, explica Morera. “El futbol és un joc de precisió; si la gespa acompanya i la superfície és homogènia, el joc és encara més espectacular”, afegeix el directiu. Els camps que ja han apostat per aquesta tècnica són l’estadi de San Mamés, l’RCDE Stadium o la Ciutat Esportiva del Girona.

Quan li pregunten de quin equip és, Eudald Morera s’estima més no dir noms. “Soc de tots els equips que són clients meus i també de l’Olot”, diu, en referència a la seva ciutat natal. Ara mateix l’equip juga a Segona B i Royalverd també s’encarrega del manteniment del verd de l’estadi municipal.

Sigui com sigui, la seva feina tampoc li permet estar massa pendent del que es disputa sobre el terreny de joc. “Em fixo molt més en la gespa que no pas en el marcador; sempre miro com es comporten els jugadors la gespa”, confessa. El partit d’ahir el va veure in situ des de la llotja, però el resultat li devia importar ben poc. El campionat el pot guanyar qualsevol, el que interessa a Royalverd és oferir una gespa que els permeti seguir sent líders dins el seu sector.