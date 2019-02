Portar un braçalet de 30.000 € durant tot un mes te’n pot costar menys de 100

No es tracta de vendre productes sinó experiències. Aquest concepte s’ha convertit en el mantra de moltes companyies que pretenen capturar l’anomenat consumidor mil·lennial. Algú que suposadament -així ho indiquen alguns estudis- s’estima més experimentar que posseir. Potser per això ara hi ha empreses que ofereixen la possibilitat de llogar joies de milers d’euros a canvi d’una subscripció mensual en lloc de comprar-les directament. Verone és una start-up catalana que permet als usuaris rebre a casa anells, collarets o arracades de luxe per un import mensual que va de 29 fins a 99 euros en funció del valor dels complements.

Abans de muntar l’empresa, Luis Feliu va treballar durant 16 anys en el sector del luxe. De fet, és el soci fundador juntament amb la model espanyola Laura Ponte de la firma de joieria d’alta gamma Luby & Lemerald. “És un model que ja existeix als Estats Units però que encara no havia entrat a Europa”, explica sobre Verone, que ha nascut dins el venture builder barceloní Nuclio. La filosofia de Feliu és “prova-ho abans de comprar-ho”, i per això la subscripció també dona l’opció al client de quedar-se amb les peces després d’haver-les llogat. “Volem fer accessible el luxe a un preu raonable i que si t’enamores d’una joia la puguis comprar”, afirma l’emprenedor. Per als que es conformin amb el lloguer, Feliu explica que l’objectiu és poder renovar les joies cada mes, com qui canvia el fons d’armari. “Totes les peces s’esterilitzen totalment després de cada ús”, afegeix sobre el lloguer.

L’empresari es mostra orgullós d’haver aconseguit una assegurança en cas de robatori, un servei “que fins ara només es preveia per a les celebrities ”. En cas de pèrdua és el client qui n’assumeix el cost. Verone té un catàleg amb 300 referències i els usuaris poden arribar a portar posats fins a 40.000 € en joies d’una sola vegada. Entre els inversors hi ha la marca catalana Tous, que va participar en la ronda de finançament inicial de 150.000 euros de l’empresa.