Llançar destrals ja és negoci a Barcelona

Des de l'aparador se senten els comentaris d’alguns vianants enganxats al vidre: “¿Has vist això?”, “Quina cosa més violenta”, murmuren. “Tot el contrari a la violència: demanem els nostres clients que deixin l’agressivitat a fora”, explica Jaume Massagué, que amb Ricard Fernández fa sis mesos que van muntar el Barcelona Axe Throwing, l’únic local de la ciutat on es pot practicar el tir de destral, un esport nascut al Canadà.

El local, situat al carrer Trafalgar, té 250 metres quadrats i deu dianes disponibles per posar en pràctica les habilitats amb la destral sense cap tipus de perill: “La seguretat és el primer per a nosaltres; sempre donem unes pautes molt concretes als clients perquè ningú es faci mal”, explica Massagué. “A part, totes les pistes estan testades; el Jaume i jo vam representar totes les situacions possibles per convertir-lo en un espai segur”, apunta Fernández.

Els dos emprenedors tenen una altra professió. Massagué és publicista i impulsor de la idea. Va tornar del Canadà amb la intenció de donar a conèixer un esport molt popular als Estats Units però poc conegut a Europa i, encara menys, a Catalunya. Fernández, advocat de professió, va validar el model de negoci. “El primer que vam pensar és que necessitàvem conèixer el món on volíem invertir”, explica. Van agafar el cotxe, van anar a la localitat francesa de Lió, perquè és on hi ha el local més pròxim, i van provar l’experiència.

Passat un any i després d’un entrenament exhaustiu per poder dominar el que promocionen, els dos socis van aconseguir muntar l’únic local de Barcelona on es pot practicar un esport que als Estats Units té fins i tot una lliga televisada. “El nostre objectiu és apropar l’esport a la gent; mai hem volgut que això es vegi com una experiència escape room ”, explica Massagué. Ja sigui per curiositat o per coneixement de l’esport, el Barcelona Axe Throwing està tenint una bona acceptació entre els clients. “En sis mesos, els que portem oberts, hem tingut aproximadament uns 4.000 clients”, afirma Fernández.

Amb una inversió de 198.000 euros, els emprenedors han obert un negoci que no només vol donar a conèixer el llançament de destral, sinó que també promou els locals sostenibles. “Tots els materials amb què treballem són reciclats, des dels taulons de fusta de les dianes fins a les llaunes de cervesa que venem; no produïm gairebé cap residu i tot el que no acabem utilitzant ho donem o ho venem perquè se’n faci un altre ús”, expliquen els emprenedors.

Actualment, l’empresa, a banda dels dos propietaris, compta amb dos treballadors, que expliquen i ensenyen a llançar la destral de manera efectiva i sempre complint amb el reglament. “Mai hem volgut portar només la gestió, creiem que abans de demanar una feina als teus empleats has de demostrar que tu també la pots fer”, té clar Massagué.

Tot i el poc temps que fa que van obrir el negoci, l’ambició dels propietaris fa que ja estiguin pensant en nous projectes. “Estem treballant per expandir-nos i ajudar que la comunitat que es pot arribar a crear entorn del tir amb destral creixi”, assegura Massagué. Tot i així els dos socis tenen clar que no volen que el negoci s’acabi convertint en una franquícia.

Un dels projectes que més encaminat tenen és competir en la lliga mundial de tir amb destral que es disputa als Estats Units. “La part negativa d’aquesta competició és que els propietaris de locals d’entrenament com el nostre no hi podem participar”, expliquen els empresaris. Tot i això, tenen molts candidats per participar-hi. “Seria un gran orgull poder portar a algú a l’altra banda del món a competir amb el nostre logo a l’esquena; seria tot un èxit”, sostenen.

L’aparador del negoci, tot de vidre, s’ha convertit en la seva millor publicitat. “Com més gent ens veu més possibilitats tenim que acabin reservant i provant; per això vam pensar que el negoci fos visible des del carrer”, explica Fernández. Les edats i el gènere dels clients varien molt perquè no es tracta “d’una qüestió de força sinó de traça”. Quan li pregunten per què té un públic tan divers, Massagué no dubta: “No cal que siguis un hacha per ser un bon jugador o jugadora de llançament de destral”.