L’auditoria que va sortir de la ment de Ferran Adrià

El cuiner que un dia va decidir desconstruir una truita de patates no ho va fer per casualitat. Ferran Adrià s’ha convertit els últims anys en alguna cosa més que un mestre dels fogons. La seva metodologia per fer recerca, provar invencions i desenvolupar noves tècniques ja és un referent fins i tot acadèmic. El xef és l’ideòleg de l’auditoria de la creativitat ( creativity audit, en anglès), l’eina que utilitzava a El Bulli per avaluar la seva capacitat per innovar i que ara arriba al món empresarial a través d’Azzurro. Aquest és el nom de la consultora fundada pels exalumnes de l’MBA d’Esade Ramon Serrallonga i Nikolai Tsetkov. Tots dos van participar amb els seus companys xinesos Yu-ling Peng i Kevin Cheng en una competició a l’escola de negocis anomenada Creativity for Business Innovation Challenge (C4Bi). Aquí se’ls proposava el repte d’aplicar la fórmula d’Adrià a una empresa: en el seu cas, el fabricant de lavabos Roca. “Vam ser els primers conillets d’Índies i quan vam acabar el certamen, en Ferran ens va dir: «Si sou llestos portareu això al mercat»”, explica Serrallonga.

I així ho van fer. L’auditoria aplica una eina de dades per valorar els processos creatius d’una empresa en gairebé tots els aspectes. Per exemple, analitzar com es prenen les decisions abans de llançar un producte al mercat per determinar si els responsables han sigut prou creatius. Tots els punts de l’operativa es valoren amb números, per tal de “passar de les paraules a les xifres” a l’hora d’avaluar l’estat de la innovació a l’empresa. En aquest sentit, es tenen en compte factors com la flexibilitat, les experiències anteriors i la curiositat dels equips. “Molts cops les empreses fan projectes sense prou informació i acaben amb productes que el mercat no necessita”, apunta Serrallonga.

Segons el cofundador d’Azzurro, la majoria d’empreses amb què han treballat se situen a la part mitjana de la taula quan se’ls posa aquest termòmetre de la creativitat. “Les que no innoven gens ja ni es plantegen fer una auditoria d’aquesta mena”, diu l’emprenedor. El producte es dirigeix més cap a empreses de mida mitjana i gran, perquè els fundadors consideren que les start-ups ja incorporen més bé aquests processos. “Són els grans els que sovint tenen una rutina molt feta en els processos creatius, que els impedeix avançar”, raona. Azzurro prefereix no esmentar el nom dels seus clients, però els últims mesos la consultora ha treballat amb una gran multinacional estrangera que buscava capgirar la seva cultura empresarial. “Quan veuen la primera mètrica es comencen a preocupar”, assegura Serrallonga.

Encara que azzurro s’hagi convertit en un dels promotors de l’auditoria de la creativitat, l’emprenedor reconeix que al mètode li falta molta pedagogia per fer-se un lloc en un sector dominat per les grans consultores. De fet, Serrallonga reconeix que la paraula innovació s’ha instal·lat sovint en uns llimbs que donen entrada a “bruixots” amb la promesa de proporcionar una recepta màgica per millorar els processos. Per això, el català defensa que la metodologia i les tècniques basades en la intel·ligència artificial són el millor aliat.

Tots dos emprenedors fa uns mesos que es dediquen al projecte a temps complet -Serrallonga també és professor a la mateixa Esade- i treballen en nous productes per oferir als clients. “Ens hem aplicat la nostra pròpia medicina i tenim un laboratori de projectes de software analític en cartera”, explica. Per exemple, Azzurro també vol atacar el terreny de les consultories estratègiques, amb una eina que ajudi a mesurar els avantatges i les deficiències respecte als competidors, així com oportunitats per a compres i fusions.