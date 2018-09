Lampistes i pintors també cauen a les mans de l’economia de la demanda

El periodista del Confidencial Héctor García Barnés ho batejava en un article a principis d’any com “la indústria de la subcontractació dels teus problemes”, però els experts també s’hi refereixen com a gig economy o economia de la demanda. A banda de l’explosió de les aplicacions de comandes a domicili, cada vegada hi ha més plataformes tecnològiques que permeten contractar serveis sense despenjar el telèfon ni obrir la guia de Pàgines Grogues. Als Estats Units aquest fenomen ja ha arribat fins i tot a lampistes, pintors i electricistes. Handy és una aplicació creada per l’irlandès Oisin Hanrahan que connecta els seus usuaris amb professionals per resoldre qualsevol tipus de tasca domèstica. “Hi ha molta gent que no coneix el professional de tota la vida i no es refia dels anuncis classificats”, explica el director d’estratègia de la companyia, Xavier de Gràcia.

Aquest català és l’encarregat de definir les categories de serveis més rellevants per a la plataforma i treballar en els acords amb altres grans comerços minoristes. Per exemple, acaba de signar amb Wallmart perquè la cadena de supermercats incorpori a la seva web l’opció de contractar un proveïdor de Handy per a la instal·lació dels mobles que els clients compren a la botiga. “No volem un pintor que no hagi pintat mai; hi ha un filtre previ i, a més, molts cops als EUA cal una llicència específica”, explica De Gràcia. De fet, l’empresa no està enfocada a les reparacions d’urgència, sinó que s’orienta més als encàrrecs planificats amb un o dos dies de marge.

Per ara l’aplicació està disponible als Estats Units, el Canadà i el Regne Unit, i el directiu descarta que hi hagi plans a curt termini per arribar al mercat espanyol. Handy ha aconseguit més de 100 milions de dòlars en diverses rondes de finançament amb firmes de capital risc i la plataforma compta amb més de 100.000 perfils de professionals activats. Segons De Gràcia la majoria dels proveïdors de serveis de Handy tenen la seva pròpia empresa de reparacions de la llar i activen l’apli per omplir els forats que tenen lliures durant la jornada laboral: “És una manera de complementar ingressos”. El preu, però, el decideix Handy en funció del que els clients estan disposats a pagar i després l’empresa nord-americana s’emporta una comissió per tramitar l’encàrrec.

De Gràcia va aterrar a la start-up després de fer un màster de dos anys a la universitat de Harvard. “Em semblava molt interessant el negoci de cara al consumidor i ja feia uns cinc anys que l’economia de la demanda estava creixent”, apunta aquest barceloní. Ara, però, continua connectat a l’ecosistema tecnològic català i assessorà algunes empreses que també volen endinsar-se en el món online. A més, té molt clar que la gig economy ha arribat per quedar-se. “Les transaccions són més fàcils i ràpides per a totes dues bandes, consumidors i prestadors de serveis, si es poden fer a través d’una apli”, assegura De Gràcia. No obstant, admet que aquest sector obliga les administracions públiques a “enfocar bé” les legislacions actuals perquè ningú hi surti perdent.

Encara que la seva intenció és quedar-se per ara als Estats Units, el directiu català creu que la “fuga de cervells” després dels últims anys de crisi també es pot veure des d’un punt de vista “positiu”. “És bo que la gent viatgi, interaccioni i torni a casa amb bones idees”, apunta.