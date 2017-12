Kingbook duu el negoci de les socimi a les benzineres

La recuperació del sector immobiliari és una realitat. I en la millora hi han tingut un paper fonamental les socimis, societats immobiliàries cotitzades que tenen avantatges fiscals. Fins ara havien aparegut socimis especialitzades en determinats sectors del negoci, com Colonial, focalitzada en les oficines, o Merlin, que a les oficines hi afegeix la logística. D’altres s’han dedicat sobretot a la compra d’actius hotelers i, fins i tot, algunes, a l’habitatge. Però ara ha aparegut un nou model, el de Kingbook, companyia centrada en la compra de benzineres com a actiu immobiliari per després llogar-les.

Kingbook Inversiones va començar a cotitzar al juliol al mercat alternatiu borsari (MAB, la borsa per a pimes), però la trajectòria de la companyia s’inicia una mica abans, el 2014. Ara ja té 60 actius repartits per la geografia espanyola, que sumen 269.000 metres quadrats. La forta inversió en actius ha provocat que la companyia no hagi sortit dels números vermells, malgrat que els ingressos per lloguers, a mesura que ha augmentat el número d’actius, han anat creixent. El 2014 la xifra de negoci de la companyia va ser de 289.472 euros, i les pèrdues van pujar a 577.033 euros. El 2016 els ingressos ja van pujar a quasi 4,47 milions, però les pèrdues van ser d’1,73 milions. El primer semestre d’enguany, segons els comptes presentats al MAB, els ingressos van arribar a 2,74 milions, i les pèrdues, a 564.438 euros.

La companyia confia redreçar la situació a mitjà termini, quan les compres d’actius ja no siguin tan seguides i els ingressos pels lloguers vagin en augment. Però el cert és que Kingbook ha hagut d’ampliar capital per poder reequilibrar el patrimoni.

L’ampliació la va cobrir el soci únic, HoldReit SL, capitalitzant un crèdit de 21,64 milions d’euros que havia donat a la seva participada. Un accionista, HoldReit, que té la seu a Luxemburg i que, al seu torn, està participada per dos fons: AIP Side-Car SCSP, que en té un 60%, i JZ Real Estate Services, que en té un 40%. Kingbook té un client principal, les benzineres Petrocorner, que explota gasolineres de diferents operadors petrolífers.

El negoci sembla clar, malgrat que hi ha riscos reconeguts en el fulletó de la sortida a borsa. Per exemple, l’elevat endeutament. A 31 de juliol, el deute financer arribava al 27% del valor de mercat dels actius. A més, l’endeutament amb entitats financeres afegeix un risc addicional en cas d’una futura pujada dels tipus d’interès. I un tercer risc seria la possibilitat de perdre el règim de socimi. Per mantenir-lo ha de tancar el 2018 amb un 80% d’actius urbans, i ara només arriba al 75%.