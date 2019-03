Kave Home, anar i tornar de la botiga a la venda a internet per sobreviure a Ikea

Passar de vendre matalassos per a hotels a muntar una plataforma online ja és un salt important, però acabar revertint-ho i tornant a la venda en botigues físiques és un camí molt poc freqüent. Aquesta és la trajectòria de Julià Grup, una empresa de Sils que ha acabat convertint-se en referent en l’àmbit espanyol del sector de mobles i que ara s’expandeix del comerç electrònic a la botiga física amb la marca Kave Home.

Francesc Julià, el fundador i president de l’empresa, va començar com a representant de cases de mobles a principis dels anys 80, quan venia sofàs, llits i matalassos als hotels de la Costa Brava. “Amb tot el turisme, aquells eren productes de primera necessitat”, explica. Amb el temps, però, la seva empresa va anar creixent. “Vam anar incorporant mobles a l’oferta, i fa 15 anys vam decidir crear una marca pròpia i dissenyar els nostres productes”, explica Julià, que va mantenir la venda només pel canal business-to-business.

Arran d’aquest canvi l’empresa es va expandir per Espanya, però no va fer el salt al comerç per internet, que llavors encara estava a les beceroles en comparació amb el que és actualment. Tot i així, amb la crisi i amb els canvis que durant anys han afectat el sector per la irrupció del gegant suec Ikea, Julià Grup es va veure obligat a repensar el seu model de negoci. L’empresa va expandir la gamma de mobles pròpia i, segons el seu fundador, va fer “créixer la producció fora”. El pas següent va ser crear una nova divisió a l’empresa per vendre al client minorista.

Finalment, doncs, el 2013 va llançar Kave Home com a plataforma online a França, en la qual va començar a vendre mobles de disseny modern a preus moderats i amb un servei d’entrega a domicili de 48 hores. “Volíem crear una marca per arribar al client final i eliminar intermediaris, i la manera més fàcil era online”, explica Julià. No obstant això, l’empresa va preferir fer aquest pas al país veí per evitar tensions amb els seus propis clients a Espanya, que eren majoritàriament companyies de mobles minoristes. “Vam triar França per proximitat”, afegeix, i perquè era un mercat on ja eren presents, però no tenien una gran xarxa de clients. Un cop consolidat el mercat online al nord dels Pirineus, Kave Home va expandir-se a Espanya el 2015 i, a continuació, va obrir també plataformes per a Itàlia i Holanda, a més d’una cinquena plataforma en anglès per a clients d’arreu del món. Actualment venen a 70 països, sobretot a Europa, tot i que les vendes es concentren en els quatre països on tenen una plataforma específica.

Un cop consolidada en l’àmbit de l’ e-commerce, el pas següent era “tancar el cercle”, segons Julià, i obrir botigues físiques. El mes passat Kave Home va inaugurar el seu primer establiment a la Diagonal de Barcelona i ja té un local al centre de Madrid, que obrirà al juny. Aquestes dues botigues es complementaran amb una tercera botiga en format de franquícia a Vigo, i amb córners en botigues de mobles arreu d’Espanya. L’objectiu és arribar als 40 punts de venda el 2020 per poder analitzar quin és el model d’establiment que s’adiu més als interessos de la marca. Més tard Julià confirma que volen introduir les botigues també a Itàlia, el segon mercat de la marca i el “més semblant” a l’espanyol on treballa Kave Home.

Julià Grup va facturar uns 50 milions d’euros l’any passat, amb una millora interanual del 30% que vol mantenir en els pròxims anys. D’aquesta facturació, 15milions corresponen a Kave Home. En total té uns 180 empleats, dels quals 120 treballen a la central de la companyia a Sils, on ocupa un espai de 6.000 metres quadrats amb diversos tallers d’innovació de productes. A més, té un centre logístic de 30.000 metres quadrats a Fogars de la Selva.

La producció dels mobles de Kave Home -i de tot el grup- està descentralitzada. L’empresa té oficines tècniques a Yecla (Múrcia), la Xina, el Vietnam, Indonèsia i l’Índia, on té centres productius que treballen en exclusiva per a ella.

L’objectiu de Julià és continuar fent créixer Kave Home, també incrementant la gamma de productes. “Estem ampliant molt la gamma de bany i cuina”, comenta. Kave Home llança actualment uns 40 nous dissenys per setmana i espera mantenir aquesta xifra els pròxims anys.