Invertir en la salut dels treballadors també és un negoci

“Tenim estudis propis que demostren que implementar l’exercici físic de la plantilla com a mètode preventiu, entre 10 i 30 minuts diaris, pot tenir un retorn de la inversió de dos euros per cada euro invertit al cap de dos anys”, assegura Estel Mallorquí, la fundadora de Biwel. Aquesta emprenedora catalana va començar com a autònoma el 2012 i dos anys més tard, el 2014, va constituir l’empresa amb la qual es dedica a proporcionar plans de salut per a altres companyies.

“L’empresa és qui ens paga, però el nostre client real és el treballador”, explica Mallorquí, que afegeix que l’objectiu final és “ajudar al benestar de les persones”. “Jo soc llicenciada en ciències de l’activitat física i l’esport i vaig muntar l’empresa per arribar al màxim de gent possible”, explica.

El fet és que, en menys de cinc anys, Mallorquí ha pogut demostrar que, a part del benestar personal dels treballadors, invertir en salut laboral també pot ser un negoci per a les empreses: “Hi ha un impacte directe quantificable en la reducció de les baixes laborals, però, a més, hi ha altres beneficis més indirectes, perquè millorar les condicions de vida de les persones i el seu benestar també fa que siguin més productius a la feina”. I això ajuda als resultats.

Segons Mallorquí, però, per ara les empreses que reclamen els seus serveis (plans integrals de salut d’exercici, d’alimentació, d’hàbits saludables i de benestar emocional, entre d’altres) no busquen “negoci”, sinó que ho fan de manera “altruista”. “Les empreses que encara tenen la cultura del látigo no vindran mai a buscar-nos a nosaltres; les que ho fan és perquè realment hi creuen”, reconeix Mallorquí.

Entre aquestes empreses n’hi ha algunes de tan importants com Henkel, Kern Pharma, Freixenet, Cirsa, Agbar i la Generalitat de Catalunya. “Per 3.000 euros pots tenir un pla implementat a la teva empresa, és una xifra petita per a les que tenen grans facturacions”, admet la fundadora de Biwel.

El canvi de cultura empresarial pel que fa a la salut dels treballadors es comença a notar als resultats. El 2017 Biwel va tancar la primera ronda d’inversió per valor de 185.000 euros. L’exercici va tancar amb una facturació de 82.000 euros però el ritme d’acords i la demanda fan que les previsions siguin meteòriques: “El 2018 esperem facturar 350.000 euros, un 426% més, i entrar en números verds, i el 2019 calculem arribar als 850.000 euros de facturació”. Amb aquests plans Mallorquí ja es planteja nous reptes. La companyia prepara el salt a l’altra banda de l’Atlàntic per obrir-se a nous mercats, a l’Amèrica Llatina. “Ja estem estudiant quins serien els millors països”, admet Mallorquí.