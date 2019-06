Fruita gratis a l’oficina per motivar la plantilla

Són les cinc de la tarda i a l’escriptori replet de tasques a mig acabar hi apareix el primer paquet de galetes del dia. No serà l’últim. Les oficines -i els espais de treball en general- són terreny adobat per als mals hàbits alimentaris, i les llargues jornades laborals sovint fan que els treballadors consumeixin aliments ràpids però poc saludables per estalviar temps. Contra les bosses de patates i els refrescos ensucrats, l’empresa catalana Refruiting es va llançar fa quatre anys a les subscripcions de caixes de fruita perquè les empreses rebin snacks saludables els cops que vulguin durant la setmana.

“Vaig fer unes pràctiques a Suïssa i l’empresa on treballava ens posava fruita cada matí”, explica Felipe Ojeda, cofundador de la companyia. Quan va tornar a Barcelona, li va semblar que la idea es podia importar i va acabar fundant una empresa amb el seu cosí i un amic de la infància. “La fruita es ven al supermercat o la fruiteria, però com a negoci entre empreses no ho vèiem gaire llançat”, recorda Ojeda.

A banda de fruita (també la serveixen ja tallada), els seus assortiments poden incloure fruits secs, sucs o batuts. A més, envien esmorzars personalitzats per als treballadors amb torrades, oli d’oliva verge extra o cereals. Per fugir dels lots de Nadal de torrons i neules, els que distribueix Refruiting porten mel artesana, xocolata ecològica o vinagre de Xerès.

Refruiting va facturar 1,5M€ l’any passat i envia els seus paquets a més de 650 empreses a tot Espanya

L’empresa ja compta amb tres centres logístics de 500 metres quadrats a Barcelona, Madrid i el que acaba d’obrir a València des d’on prepara les comandes el dia anterior i fa el repartiment l’endemà al matí amb repartidors en plantilla. La majoria de comandes encara es concentren a Catalunya, però les seves caixes també arriben a polígons industrials de Conca.

Refruiting neix de la mà d’un nou fenomen en els departaments de recursos humans de les corporacions. “Tinc 28 anys i a la gent de la meva edat ens agrada que ens cuidin a la feina no només amb el salari”, raona Ojeda. Cada vegada és més habitual que les empreses ofereixin avantatges als seus treballadors com, per exemple, pagar-los el gimnàs o organitzar aperitius després de la jornada laboral. Aquest plantejament, però, també genera crítiques, ja que sovint hi ha qui opina que retarda l’increment de sou a la plantilla. “Et costa poc pagar dos euros per treballador per tenir fruita fresca de manera recurrent i no és incompatible amb apujar sous”, defensa el directiu de Refruiting.

L’any passat l’empresa va facturar 1,8 milions d’euros -diuen que el primer any van ser rendibles- entre les subscripcions i altres serveis com cursos de formació en alimentació saludable per a empreses. Ojeda explica que treballen amb més de 650 clients i tenen una plantilla d’una cinquantena de treballadors per completar el cercle des de l’hort fins a l’escriptori.