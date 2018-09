Emetre directes a les xarxes tal com es fa a la televisió

Plataformes com Netflix o l’HBO estan canviant per complet el model televisiu del segle XXI. Els usuaris tendeixen a consumir productes a través de dispositius mòbils i el televisor s’ha convertit tan sols en una pantalla més. La gent ha abandonat el sofà i aprofita viatges de tren o pauses a l’oficina per mirar sèries i documentals, i també directes. Eines com Facebook Live o Instagram Live permeten seguir esdeveniments en streaming des de qualsevol lloc on arribi el 3G. Però a hores d’ara aquestes plataformes tan sols permeten que les retransmissions es realitzin des d’un únic dispositiu mòbil i, per tant, ofereixen un únic punt de vista. Fa cosa de tres anys una empresa barcelonina va decidir desafiar aquestes limitacions. La seva missió: permetre que els directes a través de les xarxes socials tinguessin una qualitat equiparable als que s’emeten per televisió.

L’empresa que vol liderar aquest canvi és Watchity, una start-up barcelonina que ha desenvolupat una plataforma de producció de vídeo en directe pensada per millorar l’experiència de l’usuari. La seva tecnologia permet rebre diverses gravacions en directe a través del núvol d’Amazon. Els vídeos van a parar a un dispositiu mòbil central (bé pot ser una tauletao un ordinador portàtil), des del qual es pot fer la realització de la retransmissió, que després es pot seguir en plataformes com Facebook, Twitter, Periscope o YouTube. El programa de realització creat per Watchity permet afegir elements d’edició propis de la televisió, com ara retolacions, i s’aconsegueix una retransmissió més professional sense necessitat de desplaçar al lloc de l’emissió la infraestructura de càmeres i vehicles pròpia de la televisió.

“La nostra plataforma permet oferir un producte de qualitat a la gent que no té ni les eines ni el coneixement de les grans cadenes”, explica Albert Rodes, conseller delegat de Watchity. El projecte ja ha cridat l’atenció d’alguns mitjans de comunicació que volen oferir contingut també a la xarxa, així com marques de consum i entitats esportives professionals. Tot i que l’empresa fa pocs mesos que comercialitza el seu producte, Rodes reconeix que les expectatives que s’estan creant “són bestials”. De fet, ells mateixos ja tenen previst expandir-se per Europa a partir de l’any vinent i arribar als mercats internacionals a partir del 2020.

Des que Watchity es va fundar el 2015, la start-up ja ha invertit al voltant d’un milió d’euros en tecnologia per aconseguir un producte més intuïtiu per a l’usuari. Per a Rodes, aquesta és la clau de l’èxit: “Sempre donem una mica de formació perquè la gent entengui com funciona tot, però de seguida ho entenen”. Al cap i a la fi, el seu target són “no professionals que volen produir vídeo”.