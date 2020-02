A l’Ebre, on no hi ha tren hi arriba un bus centenari

És dilluns al matí i per aconseguir un bitllet de bus de Tortosa a Barcelona cal esperar al següent torn. “L’autobús d’un quart d’onze ja està ple, si vol li reservo plaça per al que surt d’aquí mitja hora”, diu la responsable de vendre els bitllets. Al vestíbul de l’estació de Tortosa hi ha estudiants carregats amb maletes de rodes per passar la setmana a la universitat, professionals liberals amb carpeta folrada de pell preparats per a una reunió i algun matrimoni, més aviat gran, que necessita fer alguna gestió al cap i casal de Catalunya.

Els últims anys l’empresa d’autocars Hife no ha parat d’ampliar línies regulars i expedicions que connecten l’Ebre amb Tarragona, Barcelona, València o Saragossa, però fins i tot així convé reservar el bitllet amb antelació per assegurar-se una plaça. La línia cap a la capital catalana ha registrat un important creixement d’usuaris els últims cinc anys, de 220.401 passatgers el 2016 a 290.238 el 2018 i més de 300.000 l’any passat.

El trajecte a Barcelona amb Hifer costa 9,5€, enfront dels 12€ del tren regional i 25€ del mitjana distància

Això s’explica perquè al sud de Catalunya la demanda de transport públic per carretera ha crescut, en bona part per les mancances del servei de les línies ferroviàries. Una necessitat que s’arrossega des de fa temps, però que s’ha vist agreujada des del gener, quan amb l’entrada en funcionament de la variant de Vandellòs del Corredor Mediterrani, s’han reestructurat serveis. L’Euromed ja no para a l’estació de l’Aldea-Tortosa-Amposta i s’han perdut quatre connexions amb Barcelona. En aquest context, el bus s’ha consolidat, doncs, com una bona alternativa.

“Oferim una quinzena d’expedicions diàries a Barcelona a preus competitius, els nostres vehicles són puntuals, segurs i molt còmodes, amb butaques regulables, espai entre seients, wifi gratuït, i sobretot tenim una capil·laritat que permet enllaçar gairebé tots els pobles de les Terres de l’Ebre amb Tarragona i Barcelona, però també el nord del País Valencià i el sud de l’Aragó”, explica José María Chavarría, màxim responsable de l’empresa d’autocars Hife.

Tot i l’ampliació de línies, cal reservar el bitllet amb antelació per assegurar-se una plaça a l’autobús

La posada en marxa del sistema d’abonaments -d’acord amb el departament de Territori i Sostenibilitat- permet fer el trajecte fins a Barcelona per 9,50 euros, mentre que el cost del tren regional fent el mateix recorregut és de 12 euros (o 25 euros en els trens de llarga distància). L’empresa es va fundar el 1915 a Benassal, a la comarca valenciana de l’Alt Maestrat, i el 1971 va passar a mans de la família Chavarría Ferreres, de Tortosa. “Des de llavors que a la capital del Baix Ebre hi tenim la seu i la base principal. Per a nosaltres és un punt estratègic perquè queda equidistant de Barcelona, València i Saragossa. A més, també tenim delegacions a Vinaròs, Amposta, Alcanyís, Casp, Tarragona, Calafell, Madrid i Saragossa”, explica Chavarría. A tot plegat cal sumar-hi que les Terres de l’Ebre són un territori gran però format per poblacions petites i disperses i, en general, amb mala connexió ferroviària. Això ha fet del bus un mitjà indispensable per moure’s quan no es disposa de cotxe particular. “El 81% dels desplaçaments a les Terres de l’Ebre són interns i la resta cap al Maestrat -al nord del País Valencià, al Baix Aragó i, òbviament, a Tarragona i Barcelona-. Cal fer esforços de millora on realment es mou la gent, que és en la mobilitat interna”, assegura.

Hife opera a Catalunya, el País Valencià i l’Aragó, però les seves línies també arriben fins a Madrid i Irun, a Euskadi. A més, disposa d’un servei que ha agafat força: el que connecta la terminal T1 de l’aeroport del Prat amb moltes rutes des de tot l’Ebre com Alcanar o Tortosa, amb més de deu freqüències diàries. Aquesta connexió, que es va posar en servei l’estiu del 2014, ja s’acosta als 50.000 usuaris anuals. El grup Hife té una plantilla de 463 empleats que treballen en set empreses. A banda del servei de bus, la companyia inclou una agència de viatges, una àrea de restauració, tallers mecànics propis i estacions de servei i de manteniment de vehicles. Globalment, l’alternativa a les deficiències ferroviàries de l’Ebre va assolir uns ingressos nets de 43,4 milions d’euros el 2019.