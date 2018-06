Disseny català per al transport urbà més ecològic

Tres anys de feina i 700.000 euros d’inversió. El resultat és Oh!bike, una bicicleta elèctrica dissenyada a Barcelona que abans de sortir al mercat ja ha guanyat el Delta d’Or dels premis ADI-FAD pel seu disseny. Homologada per l’Idiada i considerada biònica, la bicicleta té un cost: el preu de venda és de 2.250 euros. Per aquest motiu, els socis d’Oh!bike posaran en marxa al juliol un crowdfunding de 60.000 euros que ha de permetre finançar-ne 35 unitats. Però confien en les vendes. El seu objectiu és assolir 350 unitats el 2018, un miler el 2019 i arribar a 2.000 el 2020, per obtenir així ja un benefici brut operatiu (ebitda) positiu, explica Miquel Cabré, un dels socis de l’empresa.

La iniciativa l’han impulsat set socis i a l’empresa hi treballen una desena de persones. La bicicleta ja es pot provar i comprar a la botiga que han obert al carrer Diputació, però esperen poder vendre-la també a la seva web i a través de botigues especialitzades de tot Europa. “Per vendre’n 2.000 unitats, el nostre mercat és massa petit”, explica Cabré, i per això vol trobar botigues de referència en unes quantes capitals europees.

La majoria dels components -inclòs el motor- es fan a Taiwan, malgrat que els frens són japonesos i la bateria la fa Millor Battery a Cerdanyola. El muntatge el fa Biciclot a les seves noves instal·lacions al Poblenou, en un procés que s’ha estudiat i millorat per passar de 190 a 80 minuts el temps que es triga a muntar cada bicicleta, amb la qual cosa s’arribarà a poder-ne fer 50 unitats setmanals.

La bateria té una autonomia de 50 quilòmetres. El disseny de la bicicleta la fa menys pesant que moltes competidores, només 15 quilos (bateria inclosa) que permeten pedalar sense ajuda elèctrica (si cal o es vol).