Digitalitzar la solidaritat sense morir en l’intent

Fa deu anys la fórmula més habitual perquè les ONG aconseguissin donacions consistia sobretot a captar-les a peu de carrer o a còpia de trucades insistents. En els primers anys de crisi econòmica, l’emprenedor David Levy va voler canviar aquesta idea. Migranodearena.org és una plataforma de crowdfunding que va néixer el 2009 amb la missió de canalitzar les contribucions a iniciatives solidàries a través de la xarxa. “Les ONG han de mobilitzar la ciutadania i les empreses, i amb una donació puntual no et pots implicar”, explica Levy. És per això que la plataforma aviat va passar de l’anglicisme del crowdfunding al matchfunding.

Aquesta via per finançar projectes combina el mecenatge col·lectiu amb el suport d’empreses o institucions. Per exemple, una companyia tria una causa determinada -la investigació d’una malaltia, una campanya educativa o un projecte de cooperació internacional- i fa una crida a entitats que treballin en aquest camp. Si aquestes entitats aconsegueixen el finançament, l’empresa els duplica la xifra. Una de les últimes que han participat en els reptes de Migranodearena.org ha sigut l’asseguradora DKV. La companyia ha aconseguit 24.242 euros per impulsar tallers de prevenció de l’Alzheimer, programes d’educació sexual per prevenir el contagi del VIH i iniciatives contra l’envelliment rural.

Des de la seva fundació, la plataforma ha aconseguit més de set milions d’euros en donacions i més de 3.600 empreses hi han posat el seu gra de sorra. “Les companyies tenen plans de responsabilitat social corporativa que també poden beure d’aquest tipus d’eines”, assegura Levy. A part de les empreses, qualsevol persona amb influència a les xarxes socials també pot liderar una d’aquestes campanyes. Segons la plataforma, hi ha més de 2.000 ONG que ja s’han donat d’alta en el portal i 140 l’utilitzen de manera activa. “Pots contribuir amb donacions a partir d’un euro, però la mitjana són els 30”, concreta el fundador d’aquest projecte, que depèn d’una fundació sense ànim de lucre.

Migranodearena.org és una iniciativa multicausa, però al seu podi solidari hi ha principalment les campanyes d’investigació contra les malalties minoritàries. Tot i així, també s’han convertit en l’organització promotora a Espanya del GivingTuesday, una campanya per convertir el dimarts següent a les promocions del Black Friday en una nova diada de la solidaritat digital.