Del drapaire a redefinir com ha de ser un lloc de treball

Pau Fornt va arribar a Barcelona el 1882, i amb 14 anys es va posar a treballar de drapaire. Anys més tard, el seu primer cap ja era el seu soci i el negoci li va permetre fins i tot construir Cal Drapaire, un enorme edifici d’habitatges socials que encara es conserva a la Gran Via de Barcelona. Amb les dècades, però, la compravenda de roba de cotó per reciclar en cel·lulosa es va haver de reconvertir en fabricació de paper per a la neteja. Posteriorment, la companyia va créixer cap a altres productes higiènics, incloent-hi els dispensadors de papers per eixugar-se les mans, el producte estrella de la companyia durant molt de temps.

Actualment, dues rebesnetes de Pau Fornt, Imma i Anna Fornt, mantenen el negoci amb una clara voluntat d’expansió. El grup Papelmatic ja no només es dedica a subministrar productes d’higiene sinó que també treballa en un altre àmbit: la projecció i el manteniment d’espais laborals, des d’oficines fins a centres esportius, passant per escoles i hospitals, una tasca que fa a través de la filial Efebé, creada el 1998 i dirigida per l’Anna. L’Imma és la directora del grup.

A aquestes dues divisions se n’hi ha d’afegir una altra, HGS, una consultora que ofereix “solucions de benestar i confort” en l’àmbit laboral i fa nou anys que funciona. Amb aquestes tres potes -producte higiènic, adaptació d’espais i consultoria- el grup va facturar 11 milions d’euros el 2018, té una plantilla de 50 empleats i treballa per consolidar la clientela espanyola, amb la mirada posada principalment en Madrid, on espera duplicar la facturació en poc temps per consolidar-hi la seva presència i equiparar-la en volum al mercat català, assegura Imma Fornt.

Tot i axí, la companyia també té presència al Marroc i clients com Transperfect, una multinacional nord-americana de serveis lingüístics a la qual redissenyen les oficines en diversos països.

Les tres branques de la companyia permeten al grup oferir “solucions de 360 graus” en l’àmbit de la higiene i la seguretat. Així doncs, el grup té clients de tota mena: a alguns només els subministra puntualment productes de neteja, mentre que a d’altres els ofereix un servei més integral: els ajuda a redissenyar els espais laborals per incloure materials més nets o fàcils de desinfectar, o bé mobles ergonòmics, i posteriorment els proveeix els materials de neteja.

Els seus clients són exclusivament empreses o administracions públiques. “El tracte que donem és igual per a tots els clients, petits i grans. Això és habitual en el business-to-business i es valora molt”, explica Imma Fornt. Segons les propietàries, aquest tracte és un dels avantatges comparatius que té el grup respecte a competidors molt més grans, i els ajuda a mantenir els clients. “Tenim un abandonament molt baix”, diu l’Imma.

“El producte és cada vegada més tècnic”, afegeix la directiva. En aquest sentit, Papelmatic s’ha hagut d’adaptar a un entorn canviant, amb la instal·lació a la planta de Cornellà de noves bobines de paper i amb la creació d’un tercer torn.

Avui, la cinquena generació està completament involucrada en l’empresa de manera directa -dos germans més formen part del consell directiu- i la família té un protocol intern que els proporciona un marc per discutir el rumb de la companyia.

Segons Anna Fornt, el grup ha tingut una voluntat innovadora des dels inicis. “Sempre ens hem anticipat al mercat”, afirma. L’empresa aposta per l’e-commerce des de fa temps i el 2014 va adquirir Disnordic, una empresa del sector amb una forta presència online.

Actualment el grup avança en l’elaboració de productes ecològics, que amplien la gamma de 1.500 referències del catàleg. En aquest sentit, els canvis cap a productes i models de treball més sostenibles enllacen amb els orígens de l’empresa. “Ja reciclàvem quan no ho feia ningú, perquè un drapaire fa això”, diu Anna Fornt en referència als inicis del seu rebesavi.