Coses que has de fer i no has de fer en una entrevista de feina

Ser puntual i interessar-te tant per l’empresa com per l’entrevistador. Aquests són els dos primers consells que haurien de tenir en compte els candidats que es presenten a una entrevista de feina. “A la xarxa trobarem molta informació útil; si és una empresa tradicional o moderna, si la vestimenta és casual o formal, si el propietari és jove o vell... Això abans era impensable, aprofita-ho! La informació prèvia és vital”, assegura Carlos Martínez, president de la IMF Business School.

Aquesta escola de negocis ha detectat i recollit en un informe quins són els errors més comuns que cometen els candidats: n’hi ha 13. I la impuntualitat i el passotisme de cara a l’empresa que està interessada a contractar són els dos més greus. “És de sentit comú, no hem descobert la pólvora aquí”, admet Martínez. Tot i això, l’autor d’aquest informe se sorprèn d’algunes de les errades que encara cometen els candidats. “Si arribes a una empresa tecnològica, en què la gent va amb samarreta i vambes, vestit com un executiu de la City de Londres, arribes ja amb menys tres punts”, posa com a exemple. A més, interessar-se pels valors i els objectius de l’empresa, i per l’oferta vacant, ajudaran el candidat a ajustar-se al perfil que busca la companyia.

L’altre error flagrant per als experts és mentir en el currículum. “Hi ha molta gent que, per exemple, infla el seu perfil de LinkedIn, i un departament de recursos humans detecta i desmunta aquests candidats en menys d’un minut”, explica. Passa el mateix amb els idiomes: “Imagina que exageres el teu nivell d’anglès i quan arribes et diuen que l’entrevista sencera serà en anglès; si no és impecable, estàs fora”, adverteix aquest expert.

Un altre dels errors freqüents, fruit dels nervis, és no deixar parlar l’interlocutor. Des de l’IMF recorden que, en un primer moment, “és l’entrevistador qui ha de dirigir la trobada”. Les respostes s’haurien d’ajustar entre els 30 segons i els dos minuts, segons l’estudi. Tampoc és aconsellable començar preguntant l’horari, les vacances o el salari. I atenció: tampoc interessar-se per la resta de candidats. “Si saps qui són està bé informar-se’n, sobretot per entendre què teniu en comú i detectar, així, quin és el perfil de gent que estan buscant, però treure el tema durant l’entrevista no és una bona idea”, aconsella Martínez.

Una de les xacres del mercat laboral actual és l’atur de llarga durada, especialment en els més grans de 55 anys. Tornar a entrar al mercat és possible, però els experts recomanen una revisió a fons de les competències tècniques. “D’entrada, una persona gran pot oferir experiència i més competències personals que un jove”, explica Martínez, que també admet que aquestes persones “per tornar a estar al mercat és bàsic que es formin en tecnologia i es moguin amb fluïdesa en tot l’entorn digital, com a mínim a nivell d’usuari”.

Per als joves la recepta és diferent. “Els graduats surten amb una bona base teòrica, però, en canvi, amb altres mancances importants sobre el món laboral” que els més grans ja han adquirit, explica Salvador Sicart, director a Espanya de Hays Response, una consultora experta en la selecció de personal. “Hi ha molts casos de fracàs en la primera i la segona feina, no per falta de coneixements sinó per manca de competències personals que també són necessàries en un lloc de treball”, explica Sicart.

Per superar aquesta barrera Sicart recomana buscar una primera feina que ajudi el candidat jove a millorar aquests aspectes: “No cal que sigui la feina dels teus somnis, sinó una que et permeti coneixe’t a tu mateix en l’entorn laboral i començar a desenvolupar les teves competències personals en una empresa”. Sicart també aconsella, “en la mesura que sigui possible per al candidat”, valorar positivament els contractes parcials perquè permeten tenir temps lliure per seguir ampliant la formació o temptejar altres oportunitats.

Tingui l’edat que tingui el candidat, però, hi ha dues qualitats bàsiques en les qual tots els experts en selecció de candidats estan d’acord: la humilitat i la capacitat d’adaptació. “No creguis que ja ho saps tot”, remarca Martínez. Sicart té el mateix consell per als joves: “L’aprenentatge no acaba un cop et gradues”, conclou.