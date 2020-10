Buff reinventa la seva mítica bufanda en temps de pandèmia

L’empresa Original Buff ha patit, com tantes altres empreses, l’impacte del covid-19. La companyia, amb seu a Igualada, fins i tot va tancar quan a la comarca de l’Anoia es va decretar el confinament perimetral de la conca d’Òdena. Però davant les dificultats, Original Buff, que té com a producte estrella la bufanda tubular, té clar que cal aixecar-se. És per això que en temps de covid-19 va començar a fer mascaretes, la Buff Filter Mask. Però no es va quedar aquí, i ja ha posat al mercat unes noves bufandes tubulars preparades per tapar boca i nas i amb un filtre homologat, la Buff Filter Tube.

La idea va sorgir quan, amb la fàbrica tancada per la pandèmia i l’economia pràcticament aturada, la demanda de les bufandes tubulars creixia, sobretot en països com Alemanya o els Estats Units, explica Dánae Malet, product manager de l’empresa. Era un moment en què hi havia carència de mascaretes però les autoritats recomanaven tapar les vies respiratòries com a mesura contra el contagi. “Això ens va portar a pensar que havíem de millorar el nostre producte”, explica Malet. El problema era que tampoc hi havia filtres al mercat.

L’empresa està acostumada a fer les col·leccions a dos anys vista -ara prepara el producte que posarà al mercat la primavera del 2022- i havia d’iniciar una cursa a contrarellotge per dissenyar, certificar i homologar una tubular amb filtre. I el primer gran repte va ser precisament trobar un fabricant de filtres. La casualitat els va ajudar. Una persona d’Igualada va posar en contacte Buff amb uns italians que en fabricaven, Ahlstrom-Munksjö. L’empresa no feia aquests tipus de filtres, sinó uns altres per a la indústria, però va creure en la idea i va desenvolupar el filtre que ara incorpora la Buff Filter Mask.

“En aquest producte hi ha molt desenvolupament, i s’ha fet en un temps rècord”, explica Malet. La clàssica bufanda tubular ha hagut de canviar de disseny i fer-se més ergonòmica, perquè cal que tapi la boca i el nas i quedi ben fixada. A més, s’ha d’adaptar molt més a la cara i s’ha de poder canviar el filtre.

El nou producte ha passat durant l’estiu les proves per a la certificació, especialment en el que fa referència a la respirabilitat i a la protecció bacteriana. I ho ha aconseguit: té la certificació de les mascaretes quirúrgiques (EN14683: 2019, tipus I i II), amb un 98% d’eficiència de filtració bacteriana i alta respirabilitat. A més, utilitza tecnologia HeiQ V-Block, un tractament antimicrobià que s’aplica a la butxaca interior, protegeix de microbis i gèrmens i suporta fins a 30 rentades a 60 graus.

A més, Buff ha volgut ser fidel als seus principis. Fabricació pròpia, proveïdors en la seva majoria locals i economia circular. El producte està fet amb un 95% de poliester reciclat.

La resposta del mercat ha sigut “molt bona”, diu Malet. “Està funcionant molt bé, i venem molt als Estats Units”, explica. La fàbrica d’Igualada treballa al 100% i, per primer cop, amb més torns dels habituals, per poder atendre tota la producció complint amb les normes contra el covid-19, és a dir, amb menys persones per torn. “Fins i tot tenim torns de cap de setmana, que no n’havíem tingut mai, i s’ha contractat més personal”, indica.

A més de les vendes, a l’empresa igualadina, que va presentar un ERTO durant el confinament de la primavera, també li han augmentat els costos “pel desenvolupament dels dos nous productes”, indica Malet, que recorda que han hagut de desenvolupar “molta innovació en un temps rècord”.

La Buff Filter Tube s’ha posat al mercat en dues talles per a adults, amb 12 colors diferents, i una talla única i 5 estampats diferents per a nens.

Buff ha trobat la seva oportunitat en un moment de crisi i en treu partit. Però la companyia, que el 2019 va tancar amb una facturació de gairebé 40 milions i va vorejar els 5 milions de benefici, sap que és un moment difícil. Buff donarà el 2% dels beneficis globals del 2020 a Unicef Espanya, i d’aquesta manera col·laborarà amb diversos projectes que desenvolupa l’organització. Uns beneficis en gran part generats per la Buff Filter Mask, la mascareta de filtre canviable, i la Buff Filter Tube, la bufanda-mascareta amb filtre, dos productes nascuts per fer front a la pandèmia.