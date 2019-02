Botigues on els adults proven els complements dels seus nadons

Un circuit per conduir el cotxet dels nens. Una hamaca de nens de mida superaugmentada perquè els adults la puguin provar. Vídeos amb simulacions d’un accident de cotxe per explicar com una correcta posició de la cadireta dels nadons contribueix a la seva seguretat. Conferències sobre temes de pedagogia o pediatria. Tot plegat forma part del concepte creat per David Milla i Ana María Medina a Experiencia Bebé.

El 2009 van iniciar el seu projecte en el món de les botigues per a nens, i ho van fer amb una botiga de roba anomenada Born to Be, situada a Sabadell, que prohibia els colors blau i rosa. Buscaven fer-se un lloc en el mercat de la roba per a nadons però sense perdre l’essència del que volien transmetre: l’estima i emoció per la maternitat i la criança dels fills. El 2012 se’ls va presentar l’oportunitat d’obrir una segona botiga, aquest cop a Sant Cugat, on van incorporar equipament de puericultura com cotxets, cadiretes, bressols, banyeres i altres productes pensats per al benestar dels infants en els primers anys de vida: “Vam aprendre que aquesta categoria de productes funcionava a través de la confiança dels clients”.

D’allà va néixer el concepte d’Experiencia Bebé, el 2015 a Sabadell i el 2017 a Vic, dues botigues que ofereixen “una sèrie d’emocions, criteris i transmissió de coneixement de manera empírica a les futures famílies”.

En altres paraules, volen aconseguir que els pares provin les comoditats que ofereixen amb els seus productes.

El disseny de la botiga va néixer de la necessitat d’oferir tot allò que internet no pot donar i que suposa un valor per al consumidor. És a dir, la botiga no es pot limitar a oferir informació i vendre un producte. “Si buidem la botiga de producte, què queda? El que queda és el que som, la nostra marca, i aquí és on comença el disseny del servei, l’emoció i la transmissió pedagògica de criteri”, explica el propietari.

Aquest concepte de botiga triomfa als seus establiments: “Invertir en formació i en generar criteri propi és entendre que la confiança és el camí natural de la venda, i no al revés”. Segons l’empresa mateixa, la facturació del 2018 s’acosta als 1,5 milions d’euros, al voltant d’un 20% més que el de l’any anterior. Amb quatre botigues obertes i una plantilla que l’empresa xifra en 15 treballadors, tenen “projectes d’expansió tant horitzontal com vertical” en el mercat, gràcies a les oportunitats que donen les botigues minoristes a les noves maneres de consumir.

En definitiva, la seva manera d’enfocar el negoci fa que aquesta empresa se’n surti on molts dels seus competidors pateixen per l’auge de la venda per internet.