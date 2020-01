Aviat podràs demanar al cambrer que tregui l’alcohol del teu vi

Treure l'alcohol al vi serà possible. Alacarte, una start-up amb seu a Fontanals de Cerdanya, ha desenvolupat la tecnologia que permet treure tot o una part de l’alcohol sense necessitat ni tan sols d’obrir l’ampolla. L’empresa assegura que, tot i reduir-ne el contingut alcohòlic, les propietats i característiques del vi en qüestió es mantenen totalment inalterades respecte al líquid original.

Alacarte encara no ha tret al mercat la màquina desalcoholitzadora, però té previst fer-ho el 2021. Aquest 2020 ha obert una ronda de finançament de 5,5 milions d’euros per fer l’impuls definitiu abans de fer el salt per començar a comercialitzar-la.

“Responem a una demanda creixent. No volem convèncer ningú que no begui alcohol”, indica Aleix Barandiaran, cofundador i conseller delegat de la companyia. Segons explica, “hi ha una tendència” al mercat cap a un consum més elevat de “begudes amb baix contingut alcohòlic i calòric” i, com apunta, l’alcohol és la major aportació de calories del vi. El fundador d’Alacarte argumenta que la seva tecnologia obre les portes del mercat a consumidors preocupats per la seva dieta o pels productes que mengen, que normalment beuen molt poc o gens d’alcohol. “Cada vegada es consumeix menys alcohol i nosaltres posem el vi en sectors on ara no hi és”, afirma l’emprenedor.

A més, la possibilitat de desalcoholitzar el vi també obre les portes d’aquesta beguda a altres parcel·les de la població que no el poden consumir, com ara dones embarassades o persones amb intoleràncies o malalties (per exemple, del fetge) que els impedeixen consumir begudes alcohòliques. Així mateix, Barandiaran creu que “hi ha moments” per a cada consumidor en què no vol o no pot beure alcohol, o en què en vol beure menys.

La tecnologia de la ‘start-up’ redueix l’alcohol d’una ampolla de vi sense haver d’obrir-la

En aquest sentit, l’empresa va començar a pensar en la possibilitat de treure l’alcohol amb l’entrada en vigor del carnet de conduir per punts, l’any 2006, que va aixecar molta preocupació en el sector de l’hostaleria, en què els creadors d’Alacarte tenen els orígens professionals. No obstant, en aquells moments, la tecnologia no permetia fer vi sense alcohol que mantingués les propietats pròpies de la beguda.

De fet, la màquina d’Alacarte està dissenyada per utilitzar-se al sector d’hotels, cafeteries i restaurants, no pas per als productors. La tria d’aquest sector com a target no és casual: l’alcohol actua com a conservant. Per tant, si Alacarte volgués vendre la seva màquina a productors de vi perquè l’embotellessin directament sense alcohol, la beguda hauria de passar a tenir data de caducitat, amb les implicacions que això comportaria en termes d’emmagatzematge o de gestió d’estocs, tant per a les bodegues en si com per a l’hostaleria. “Als productors els diem que continuïn fent vi, que ho fan molt bé, perquè té més sentit treure l’alcohol més tard”, rebla.

Barandiaran té molt clar que el vi ha de ser només el primer pas en la trajectòria de la companyia. “Tenim una tecnologia aplicada a les begudes alcohòliques”, diu. “Estem començant pel vi, però podem fer altres coses o aplicar-ho a altres begudes, com el whisky o a còctels”, afegeix.

Tot i trobar-se encara en fase de llançament, Alacarte no tanca la porta a créixer en altres sectors. “Tenim la porta oberta a tothom, però volem inversors que, a més, ens puguin ajudar, ja sigui en la distribució, en la fabricació o amb obertura de mercat”, comenta el conseller delegat de l’empresa. “A partir d’aquí, podrem atacar altres mercats”, conclou.