L’Airbnb de les oficines compartides

Des de la recuperació del mercat immobiliari, el lloguer d’oficines a Barcelona no ha parat de créixer. La capital catalana s’ha convertit en un punt de referència pel que fa a la creació de start-ups i la proliferació d’espais de coworking. Malgrat tot, “encara hi ha molt espai infrautilitzat”, afirma Tomaso Brezzi. Sota aquesta premissa, tant ell com el Jordi Montoyo van decidir fundar Nested l’any 2016, un marketplace amb seu a Barcelona que posa en contacte les empreses que disposen d’oficines de treball amb professionals que busquen un lloc per treballar.

Al portal de Nested els usuaris poden anunciar-se o buscar oficina en funció dels seus interessos: la web permet filtrar per zona, preus, durada de l’estada i també escollir amb quin tipus d’empreses es vol compartir espai. “La nostra idea també es basa a consolidar sinergies; en molts casos algunes de les empreses que han acudit a Nested han acabat col·laborant amb empreses del mateix coworking ”, explica Montoyo.

El seu portal compta actualment amb més de 900 anuncis repartits entre les ciutats de Barcelona i Madrid, que representen “més del 90% de l’oferta professional del sector”, explica Montoyo.

Altres aplicacions d’economia col·laborativa com Airbnb, però, han patit nombrosos problemes davant la falta de verificació dels habitatges que es llogaven. Nested ha preferit curar-se en salut i s’encarrega de verificar tots els espais que sol·liciten entrar a la plataforma. De fet, els mateixos Montoyo i Brezzi visiten físicament els espais per comprovar que són aptes. El procés de verificació, asseguren, “és qüestió de dies”. A banda, els usuaris també poden escriure comentaris i puntuar la seva estada en els espais on han treballat.

Segons la mateixa start-up, el volum d’operacions que van tancar l’últim exercici estava valorat en 890.000 euros. Anunciar-se a Nested és gratuït i, per tant, el model de negoci se centra en aquelles transaccions exitoses. En aquests casos, l’empresa es queda una comissió d’entre el 10 i el 15%, que equival a una facturació d’uns 115.000 euros anuals. “Les vendes han crescut un 50%”, detalla Brezzi, un resultat que considera “molt satisfactori”.

Sens dubte, als dos emprenedors no els falta ambició. Actualment es troben enmig d’una ronda de finançament de 350.000 euros que els ha de permetre fer el salt a altres nuclis urbans. De moment ja han recaptat la meitat del capital necessari. De cara a l’any vinent, la seva expansió se centrarà en les ciutats de Lisboa i Milà, mentre que l’objectiu a llarg termini va molt més enllà: “Volem ser la referència del sud d’Europa”, asseguren.

L’empresa, formada per quatre treballadors, fa poc més d’una setmana que va traslladar les seves oficines a prop de la Casa de les Punxes, a l’avinguda Diagonal. Comparteixen instal·lacions amb altres start-ups i, com no podia ser d’una altra manera, van trobar-les gràcies a la seva plataforma.