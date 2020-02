El virus posa la 5G al seu lloc

L’anul·lació del MWC que havia de començar demà a Barcelona no és l’única conseqüència del virus Covid-19 en la indústria tecnològica. Com més dies passen, més visibles es van fent els seus efectes sobre la cadena de subministrament industrial, amb la incipient cinquena generació de telecomunicacions (5G) com a víctima destacada. L’any passat es van vendre al món 21,5 milions de smartphones 5G, i al desembre es preveia que aquest 2020 la xifra es multiplicaria per onze i arribaria a fregar els 250 milions d’unitats. Tanmateix, tant la consultora Digitimes com el fabricant de xips MediaTek, tots dos amb seu a Taiwan, preveuen ara que a final d’any les vendes no arribaran als 200 milions d’unitats (la meitat a la Xina), i alguna altra font pronostica que es quedaran en 150 milions. Els pronòstics, doncs, s’han desinflat entre un 25% i un 40% en només dos mesos, i això suposant que el coronavirus quedi controlat abans de l’abril i la producció es normalitzi abans del juliol.

El pitjor és que s’esperava que els smartphones 5G fossin el revulsiu d’un mercat de telèfons estancat, tant en unitats com en facturació, i la seva caiguda de vendes farà desplomar les dues magnituds. L’esmentada Digitimes, que havia previst unes vendes globals de 1.400 milions de telèfons, ho ha rebaixat a només 1.080 milions d’unitats a finals del 2020, una contracció del 23% repartida entre gairebé un 30% a la Xina i un 20% a la resta del món. I com que els nous models amb 5G són els que cauran més proporcionalment, també caurà el preu mitjà unitari. La frenada no afecta només els terminals. També s’està notant en els desplegaments de xarxes 5G. Gartner calcula que les operadores van invertir l’any passat 2.000 milions en infraestructures, el triple que el 2018. En canvi aquest any, que s’havien de disparar, només es parla de duplicar la xifra, fins als 4.000 milions. Hi ha qui considera que les expectatives sobre la 5G eren exagerades i que el coronavirus, si més no, haurà estat una dosi de realisme.