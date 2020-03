El meu últim article a l’‘Emprenem’

Quin món més fràgil que hem creat! I ho estem veien aquests dies. El coronavirus ha evidenciat moltes coses que hem fet malament: les empreses han donat massa pes a la Xina, que és una font d’incertesa, des de les guerres comercials fins al respecte pels drets humans i animals. ¿Segur que ara tothom hi tornaria a produir? Massa dependència del turisme, business que es mou qual piuma al vento, fet que ens ensenya a apostar pels residents -categoria maltractada últimament- i pel quilòmetre zero en tot, no només en el menjar. Ho ha après també l’ Emprenem, sí, perquè aquest serà el meu últim article: jo, venecià situat a 1.232,9 quilòmetres. Què podria passar, per exemple, si em posessin en quarantena? Com podria respectar el timing dels articles, aïllat a les illes venecianes? Així es fa.

En fi, dono les gràcies a totes les lectores i lectors i a qui m’ha donat l’oportunitat de ser amb vosaltres tots aquests anys. I si passeu per Venècia us convido a un spritz. Però tots de cop no, que sou molts!