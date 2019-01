De les ulleres a la màfia del ratpenat

En els últims anys, la indústria tecnològica i una bona part de la societat s’han mogut al pas de quatre empreses nord-americanes que deuen el seu èxit a una explotació eficient de les dades massives sobre nosaltres que aconsegueixen captar per diversos canals: Google, Amazon, Facebook i Apple. El quartet ha arribat a ser conegut per l’acrònim de les seves quatre inicials: GAFA (ulleres, en espanyol). De cara al futur immediat, en canvi, qui marcarà la pauta són les empreses que dominin l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. Segons Amy Webb, professora de la Universitat de Nova York, aquestes empreses són nou i, curiosament, també es poden agrupar sota dos acrònims, en aquest cas separats per nacions: les xineses Baidu, Alibaba i Tencent (o sigui, BAT, ratpenat en anglès) i les ianquis Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM i Apple (que componen un inquietant G-MAFIA). No és d’estranyar que quatre d’elles ja fossin incloses entre les GAFA: els algoritmes s’han d’alimentar amb dades. Destaquen les incorporacions d’IBM i de Microsoft, que acaba de reconèixer que instruirà la seva majordoma digital Cortana perquè accepti ordres de les seves rivals Alexa (d’Amazon) i Assistant (de Google).

Webb va fer la seva aportació en una sessió del Fòrum de Davos dedicada a les regles per a la intel·ligència artificial. Del vídeo, que podeu veure a la web com la resta del programa, valen especialment la pena la intervenció de Jim Hagemann, president de Siemens, explicant com la firma alemanya aplica la IA a la fabricació de trens; la d’Amitabh Kant, responsable de transformació digital del govern indi, sobre la identitat digital de més de 500 milions de ciutadans, i la del futurista Kai-Fu Lee, que sosté que no cal crear noves normes per als robots, només garantir que compleixin les que ja s’apliquen als humans. Però la idea més radical és la proposada en una altra sessió per Allen Blue, cofundador de LinkedIn: si volem que les màquines aprenguin millor, hem de fitxar dones per als llocs de treball tècnics.