La tresoreria i l’Spoon Killer

Si no sabeu què es l’Spoon Killer us recomano que busqueu a YouTube el curt de Richard Gale The horribly slow murderer with the extremely inefficient weapon. Veureu com allò d’“ again and again ” us entra al cap de forma penetrant i persistent. La pel·lícula descriu una tortura lenta, obstinada i infinita, que és com la meva relació amb la previsió de tresoreria. Quan sembla que ho tinc tot controlat, aquest infern torna a encendre’s.

Aquest 1 de gener hem posat en marxa una nova organització societària a la meva empresa. Ara som un grup de sis societats limitades, en les quals una fa la funció de hòlding. El canvi ha de servir per tenir més control de tots els projectes independents que duem a terme, permetent que cadascun tingui el seu propi compte d’explotació. Una d’aquestes SL fa de hòlding (sona a cosa gran, però continuem sent la mateixa petita empresa) i factura pels seus serveis a les altres, que són les que fan negoci amb tercers.

El procés comporta parlar amb un munt de proveïdors perquè ara facturin a una SL o l’altra segons el que toqui i fer un munt de processos d’alta de proveïdors amb els clients grans. Bé, entre això i els múltiples canvis d’adreça trigarem mesos a rebre totes les factures amb les dades correctes a la primera.

Però la gran dificultat, per a mi, és ara mateix la previsió de tresoreria. Si amb una única SL era difícil saber si teníem els calers suficients per pagar les despeses els pròxims mesos, amb sis resulta una bogeria.

Ara, el secret quan una es col·lapsa és demanar ajuda i això vaig fer fa uns dies, quan va venir a rescatar-me el meu estimat assessor en temes comptables, fiscals i financers. Reunits, mirant els números que teníem al davant, em va veure la cara de víctima de l’Spoon Killer. “Tranquil·la -em va dir-, que soc aquí”. I tranquil·la m’he quedat! No hi ha res millor, quan no domines un tema, que estar ben acompanyada.