La tempesta perfecta al súper

Benvolgudes lectores i lectors de l’ Emprenem. És la primera vegada que us en faré cinc cèntims. Cinc cèntims des de la perspectiva d’un terrassenc que ha tingut el plaer de treballar 25 anys en empreses multinacionals ben conegudes, 16 dels quals a l’estranger. Un directiu que va créixer en departaments de màrqueting i ha gestionat empreses a Espanya, Portugal, França i Itàlia. Una persona que tan sols us en vol fer cinc cèntims a partir d’avui mateix.

Vaig ser set anys a Milà. Ara en soc lluny, però em sento molt proper a la seva gent i el WhatsApp em permet seguir-hi en contacte; sempre estic al dia del que hi passa. Aquesta setmana, els missatges han sigut diferents. He rebut fotografies dels supermercats, de carros plens fins a dalt, de cues eternes per pagar, de lineals buits. Fotos que han circulat per les xarxes i han generat un efecte crida immediat. Lockdown pel Covid-19. Tothom al súper. Com deia l’àvia, “lo món s’acabe!”

A part del lògic trasbals en el sistema sanitari, penso en el desgavell que es genera en el món empresarial. No és la primera vegada que com a gestor ho veig. La crisi de la dioxina, la de les vaques boges i les altres que hem viscut van generar autèntiques crisis logístiques. Els supermercats buits disparen les comandes per al dia després i les empreses treballen quasi sense estoc. Una tempesta perfecta. Els primers dies faltaran primeres matèries, les persones addicionals per produir, els camions per entregar... I quan finalment tot se solucioni en la producció, faltarà espai als magatzems dels supermercats per rebre l’allau de productes.

Tot el sistema s’anirà estressant. I el sistema són les persones que l’integren. Persones nervioses pel que passa i que, a més, hauran de gestionar la crisi perquè tinguem tot el que calgui i això no sembli la Unió Soviètica dels 80.

Arriba un altre whatsapp al telèfon. L’obro. És una foto d’un súper a Gràcia. Lineals buits. Ànim!