Les ‘telecos’ es posen creatives amb els preus

Els últims mesos les operadores espanyoles de telefonia sembla que han descobert el que a molts ens semblava una obvietat: hi ha un tipus de consumidor que no vol haver de triar companyia segons els partits de futbol o les sèries de TV que li ofereixen, sinó que busca exclusivament connexió fixa o mòbil de qualitat a un preu més raonable que els que l’Emprenem explicava fa uns dies. Amb el declivi de les operadores virtuals independents, els quatre grans grups amb xarxa pròpia s’han proposat abordar aquest mercat amb noves (i velles) marques complementàries de la principal.

Telefónica va obrir foc creant O2, amb una proposta tan senzilla que costa de creure que vingui del grup espanyol. Només dues opcions: una línia de mòbil 4G amb trucades i SMS il·limitats i 20 gigabytes de dades per 20 euros al mes, i un segon paquet que hi afegeix fibra òptica de 100 megabits simètrics per un preu total de 45 o 58 euros segons el municipi de residència del client. Hi ha la possibilitat de contractar línies de mòbil addicionals amb 10 gigabytes per 15 euros.

Aquesta setmana la britànica Vodafone ha reaccionat presentant la nova marca Bit, amb una oferta que vol atreure els grans consumidors de dades: la tarifa de mòbil 4G ofereix 25 GB per 25 euros. El paquet que inclou mòbil i fibra, també de 100 megabits, no admet línies suplementàries i costa 50 euros al mes, cinc euros més que el d’O2 als 66 municipis que la CNMC considera de lliure competència, però en canvi és vuit euros més barat a la resta de poblacions.

A l’altre extrem, el grup francès Orange -que també té marques de baix cost, com Amena- ha optat per temptar uns consumidors de capacitat adquisitiva acreditada: els clients d’Apple. Per 109,95 euros al mes, la nova modalitat Love iPhone inclou tres línies de mòbil, 50 GB mensuals de dades per compartir entre les tres, fibra òptica d’1 gigabit simètric i un any d’assegurança contra danys i robatori. Això sí, cal comprar al menys un iPhone a terminis a la mateixa operadora.