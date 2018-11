Estem tarats

La crisi. La gran crisi que va començar fa 10 anys, més o menys, ha sigut tremenda. No només pels efectes directes sobre l’economia i les persones, sinó també per la manera com ha afectat la nostra manera de pensar i la percepció de la realitat. Diguem-ho clar: s’ha instal·lat en nosaltres una sensació de por que encara arrosseguem sumada a una falta de seguretat, incertesa, desconfiança i mala llet. ¿Recordeu com era, amb les limitacions lògiques, de “despreocupada” la nostra vida abans del 2008?

Mai havíem tastat una crisi econòmica sistèmica com aquella (aquesta) i ens crèiem preparats per a tot, amb un horitzó d’alegria econòmica pràcticament infinit. El nostre comportament, doncs, ha canviat, i això, com ha evidenciat el premi Nobel 2017 Richard H. Thaler, és part fonamental del sistema econòmic. Aquesta sensació trigarà a desaparèixer perquè la cicatriu és profunda. De fet, potser no marxarà mai. Ah, i una cosa que segurament no sabeu: crisi, en xinès, vol dir també oportunitat. Ma va fan c...!