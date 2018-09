El súper del futur: Amazon o Walmart

D’acord, la compra d’alimentació i de productes de la llar sense sortir de casa creix sense parar. Però els gegants de la distribució confien que continuarem anant a les seves botigues. Per això les van digitalitzant més i més. Ja hem parlat d’AmazonGo, el supermercat experimental sense caixes de sortida que detecta amb càmeres i sensors tot el que agafes dels prestatges i t’ho cobra directament al mòbil quan en surts. A Bloomberg expliquen que Amazon creu tant en aquest format que té previst obrir fins a 3.000 botigues amb el sistema d’aquí tres anys. Això sí, no seran supermercats genèrics, sinó botigues de conveniència molt centrades en els àpats preparats, que a l’hora de dinar dels dies laborables generen cues molt llargues. Limitant les referències redueixen la quantitat de sensors necessaris a cada botiga -els de la botiga de prova costaven més d’un milió de dòlars- i, a més, aquesta mena de menjars donen més marge comercial que els aliments frescos. És curiós que l’empresa de Jeff Bezos no hagi aplicat encara el sistema als supermercats d’alimentació orgànica Whole Foods Market, que va comprar l’any passat. Però diuen que a 7-Eleven ja tremolen.

L’altre extrem de la cadena de proveïment també es digitalitza. Segons el New York Times, els supermercats Walmart obligaran abans d’un any tots els seus proveïdors de fruita i verdura a identificar cada partida d’aliments amb un registre al blockchain de l’empresa, que no és sinó una base de dades distribuïda que no es pot modificar sense que tothom sàpiga que s’ha modificat. Fins ara, quan es detecta un aliment en mal estat o contaminat, triguen fins a 7 dies a identificar de quin proveïdor procedeix i a quines botigues s’ha venut. Amb el nou sistema, d’IBM, trigaran menys de tres segons. Cal recordar que Walmart és l’empresa més gran dels EUA en volum de facturació i amb 11.700 botigues a tot el món. Per tant, si la innovació prospera, la resta del mercat l’haurà de seguir.